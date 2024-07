Startseite Top Consultant: Die Transformationsberatung Kraus & Partner erhält zum 12. Mal das begehrte Gütesiegel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-03 09:08. Mittelständische Unternehmen geben den Change- und Transformationsexperten erneut Bestnoten und zählen sie zu den Top Consultants in Deutschland. "Top Consultant Mittelstand" - mit dieser Auszeichnung darf sich 2024/25 erneut die Unternehmensberatung Kraus & Partner (K&P) (https://kraus-und-partner.de/), Bruchsal, schmücken. Mit diesem Gütesiegel werden seit 2010 jährlich "herausragende Unternehmensberater für den Mittelstand" ausgezeichnet. Es soll mittelständischen Unternehmen die Suche nach einer Unternehmensberatung erleichtern, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Mentor dieses Benchmarks ist der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Top-Consultant-Auszeichnung basiert auf Kunden-Bewertungen Die Auszeichnung der Change- und Transformationsberatung K&P erfolgte unter anderem aufgrund einer wissenschaftlichen Analyse der Managementberatungen und deren Leistungen durch die Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB), Bonn, die von Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg geleitet wird. Zudem musste jeder Teilnehmer Referenzkunden benennen. Sie wurden mittels eines Fragebogens befragt. Ermittelt wurde unter anderem:

-Als wie kundenorientiert stufen die mittelständischen Unternehmen die Managementberatung ein?

-Wie zufrieden sind sie mit ihrer Leistung? Und:

-Werden die Mittelständler von der Unternehmensberatung "mittelstandsgerecht" beraten und unterstützt? "Wir sind stolz, dass unsere mittelständischen Kunden uns erneut Top-Noten gaben und wir deshalb zum 12. Mal das Gütesiegel Top Consultant erhielten", betont Prof. Dr. Georg Kraus, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung mit über 100 Mitarbeitern - "obwohl wir auch für multinationale Konzerne arbeiten." Kraus & Partner ist selbst ein mittelständisches Unternehmen Dass die befragten Mittelständler seinem Unternehmen trotzdem eine "mittelstandsgerechte Beratung" bescheinigten, führt Kraus auf drei Faktoren zurück.

1.Die Transformationsberatung Kraus & Partner ist selbst ein mittelständisches Unternehmen und kein "Beratungskonzern".

2.Die 1987 gegründete Managementberatung weiß, dass mittelständische Unternehmen eine andere Kultur und Struktur als Konzerne haben. "Auch ihre Stärken sind oft andere. Deshalb brauchen sie teilweise auch andere Problemlösungen". Und:

3.Die Unternehmensberatung versteht sich nicht nur als Change- und Transformationsberater, sondern auch als Change- bzw. Transformationsbegleiter und -unterstützer. Das heißt: Sie entwickelt für beziehungsweise mit ihren Kunden nicht nur Strategien und Problemlösungskonzepte, sondern unterstützt diese auch bei deren Umsetzung im Betriebsalltag. "Auch deshalb werden wir nicht selten als die führende Change-Management-Beratung in Deutschland bezeichnet", betont Kraus. Kraus & Partner unterstützt Mittelstand bei der Transformation ihrer Organisation Ein weiterer Erfolgsfaktor ist: Die Unternehmensberatung arbeitet seit ihrer Gründung weitgehend in virtuellen und hybriden Strukturen. Zudem arbeiten die (Projekt-)Teams weitgehend eigenverantwortlich und selbstorganisiert. Entsprechend groß ist der Erfahrungsschatz von K&P im Bereich virtuelle Zusammenarbeit, Führen auf Distanz sowie New Leadership. "Davon profitieren unsere Kunden", so Prof. Dr. Georg Kraus, "die aktuell häufig ihre Strategien überdenken und ihre Organisation so umgestalten möchten, dass deren Struktur und Kultur einerseits den veränderten Marktanforderungen und andererseits den gewandelten Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden entspricht." Mehr Infos über die Top-Consultants von Kraus & Partner Nähere Infos über die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, und ihre Leistungen finden Interessierte auf der Homepage www.kraus-und-partner.de . Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern. Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist. Firmenkontakt

