Startseite Innovative Web-Adressen für starke Frauen im Beruf Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2024-07-02 19:00. Das World Wide Web hat sich in den letzten 30 Jahren stark entwickelt und kurze, prägnante Internetadressen mit den Endungen ".de" und ".com" sind rar geworden. Viele Start-ups greifen daher zu kreativen Domain-Ergänzungen wie "24" oder "online", was oft zu langen und skurrilen Adressen führt.

Doch es gibt eine interessante Alternative, besonders für Frauen im Beruf:

die ".in" Web-Domains.

Eigentlich als Länder-Domain für Indien konzipiert, können ".in" Domains auch hierzulande kostengünstig (ab 1,- EUR pro Monat) registriert und für eigene Homepages genutzt werden.

Warum sollten sich Frauen im Job dafür interessieren? Ganz einfach: Die Endung ".in" verleiht vielen Berufsbezeichnungen eine klare weibliche Identität.

Die ".in" Domains bieten eine einzigartige Möglichkeit, traditionelle Geschlechterrollen aufzubrechen und Frauenberufe zu betonen. Aber leider gilt auch da: Wer früher kommt mahlt zuerst - also sichern Sie sich Ihre persönliche ".in" Domain am besten noch heute! atelier kolar

Miroslav Kolar

Guddenstraße 82 80807 München

Deutschland E-Mail: mk@xmk.de

Homepage: https://www.grafik-design.de/domains2

Telefon: 01729315695 Pressekontakt

atelier kolar

Miroslav Kolar

Guddenstraße 82 80807 München

Deutschland E-Mail: mk@xmk.de

Homepage: https://www.grafik-design.de/domains2

Telefon: 01729315695 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten