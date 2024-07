Actemium mit TOP 100-Award ausgezeichnet

• Actemium Contracting GmbH erhält Auszeichnung als einer der 100 besten Innovatoren

• Besonders herausragende Leistungen in den Kategorien „Innovationserfolg“ und „Außenorientierung / Open Innovation“

• Offizielle Verleihung fand durch Ranga Yogeshwar am 28. Juni 2024 in Weimar statt

Die Actemium Contracting GmbH mit Sitz im sächsischen Schkeuditz sowie in Leuna, Schwarzheide und Schwedt wurde mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. Die Business Unit von Actemium, der VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen, gehört damit zu den 100 besten Innovatoren im deutschen Mittelstand 2024.

Der Spezialist für EMSR-Gesamtprojekte – von der Beratung und dem Engineering über Fertigung und Montage bis hin zur Wartung – betreut vor allem Kunden aus den Bereichen Chemie und Petrochemie, der pharmazeutischen Industrie und der Kunststoffherstellung. Beim TOP 100-Wettbewerb überzeugte Actemium Contracting in der Größenklasse C (über 200 Mitarbeitende) die hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien besonders in den Kategorien „Innovationserfolg“ und „Außenorientierung / Open Innovation“. Hier stachen unter anderem die Innovationen beim Leistungsportfolio sowie die damit ermöglichten Kostenoptimierungen hervor. Bei der Außenorientierung und den Open-Innovation-Aktivitäten zeichnete sich Actemium durch die hohe Innovationskraft und starke Kundenorientierung aus: So fließt bei Innovationsprojekten frühzeitig das Feedback von Kunden ein, um bedarfsspezifische Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus veranstaltet Actemium seit 2019 die „Smart Industry Days“. Bei der Eventreihe bietet das Unternehmen Kunden, Partnern und Lieferanten eine Plattform zum Austausch über Trendthemen und um neue Impulse für den Industriestandort Deutschland zu setzen. Zuletzt fand die Veranstaltung bundesweit an drei Standorten (Leipzig, Hamburg und Offenbach am Main) statt. Unter dem Motto „Beyond Standard – Industrietransformation in ACTion“ widmete sich das Spitzentreffen unter anderem der Digitalisierung als Innovationstreiber, der nachhaltigen Produktion und dem Umgang mit dem Fachkräftemangel.

Die offizielle Verleihung des TOP 100-Awards fand am 28. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Weimar statt. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar überreichte den Award an Katharina Hickel, Head of Digital Ecosystem VINCI Energies Europe East, und Jens Schramm, Strategic Business Development Manager bei Actemium.

„Wir sind stolz, dass unsere Business Unit Actemium Contracting als Top-Innovator Teil des Club of Excellence geworden ist“, sagt Gerald Taraba, Managing Director von Actemium Deutschland. „Mit Blick auf die vor uns liegenden Herausforderungen – vom Klimawandel bis zum Fachkräftemangel – ist es das Engagement unserer Mitarbeitenden, das den Unterschied macht. Denn sie sind es, die kontinuierlich an Verbesserungen und Innovationen feilen. Mit unserem weitläufigen Netzwerk von Actemium und VINCI Energies stehen unsere einzelnen Geschäftseinheiten zudem in ständigem Kontakt, um branchenübergreifend Know-how auszutauschen und gemeinsam neue, innovative Lösungen zu entwickelt. Wir freuen uns über die Verleihung des TOP 100-Awards, der unsere Ausrichtung bestätigt und uns in unserem Engagement weiter stärkt.“

Über Actemium

Actemium ist die VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen und gestaltet den industriellen Wandel entscheidend mit. Actemium optimiert fortlaufend die Leistungsfähigkeit ihrer Kunden und begleitet sie auf dem Weg in die Industrie der Zukunft. Die Marke ist ein agiles, lernfähiges Netzwerk mit über 400 Business Units. Diese sind auf verschiedene Industriebranchen spezialisiert und sorgen für die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen sowie für die Implementierung von technik-, standort- und länderübergreifenden Angeboten. Actemium deckt den gesamten Lebenszyklus eines Industrieprojekts ab - von der Planung bis zur Instandhaltung der Produktionsanlagen. Mit ihren innovativen Lösungen für die Industrie setzt die Marke auf langjährige Partnerschaften.

2023: 3,6 Milliarden Euro Umsatz // 24.400 Mitarbeitende // 400 Business Units // 40 Länder

https://www.actemium.de/

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.

Mehr Infos unter www.top100.de.