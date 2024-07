Startseite Ivalua integriert externes Personalmanagement in seine Einkaufslösung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-02 10:18. External Workforce Management: Externe Arbeitskräfte effizient und nahtlos über die Spend-Management-Plattform von Ivalua verwalten. Ivalua (https://de.ivalua.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gibt die Einführung einer Lösung zum Management externer Arbeitskräfte bekannt. Mit dem "External Workforce Management" können Unternehmen diese ab sofort gemeinsam mit den Ausgaben für Lieferanten direkt über die Plattform von Ivalua verwalten. Einkaufsorganisationen erhalten einen umfassenden Überblick über alle Kosten für externe Arbeitskräfte sowie den daraus resultierenden Wert für das Unternehmen. Darüber hinaus können sie sicherstellen, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten werden, und haben alle mit der Beauftragung einhergehenden Risiken jederzeit im Blick. Der Rückgriff auf externe Arbeitskräfte zur Ergänzung der regulären Mitarbeiter stellt eine beträchtliche finanzielle Verpflichtung dar, und die effektive Verwaltung dieser Art von Ausgaben ist eine Herausforderung. Die Zersplitterung des Marktes für externe Talente führt zu komplexen Einstellungsprozessen und Ineffizienzen in Bezug auf das An- und Abmelden von Mitarbeitern, Verlängerungen, Beginn und Ende von Einsätzen und vieles mehr. Darüber hinaus kann es aufgrund versteckter Kosten wie ungeplanter Ausgaben für Mitarbeiter, Überstunden und sich überschneidende Verträge schwierig sein, die Rentabilität der Investition zu gewährleisten. Die eingeschränkte Sichtbarkeit erschwert es den Unternehmen auch, die Leistung und den Wert der externen Mitarbeiter im Verhältnis zu den Kosten zu beurteilen. Schließlich sind externe Arbeitskräfte eine Quelle gesetzlicher Risiken, da eine mögliche falsche Einstufung zu hohen Geldstrafen, Steuernachzahlungen und anderen Sanktionen führen kann. Das External Workforce Management von Ivalua geht auf diese Herausforderungen ein, indem sie Unternehmen mit besser informierten Arbitrage-Fähigkeiten ausstattet, um den richtigen Service, Lieferanten und Mitarbeiter zu engagieren. Die neue Lösung unterstützt alle Aspekte des externen Personaleinsatzes eines Unternehmens, von der Auswahl des richtigen Talents zum passenden Zeitpunkt und zu den richtigen Kosten bis hin zur schnellen und risikofreien Einstellung von Mitarbeitern, während gleichzeitig die Einhaltung von Budget-, Planungs- und Qualitätsstandards gewährleistet wird. Dank ihrer umfassenden Konfigurierbarkeit kann die Lösung auf alle spezifischen Anforderungen und lokalen Personalvorschriften zugeschnitten werden. Darüber hinaus bietet die Entwicklung der Lösung auf der Source-to-Pay-Plattform von Ivalua eine einheitliche Benutzererfahrung, was die Benutzerakzeptanz erhöht. "Mit Ivalua haben Unternehmen die Kontrolle über ihre Ausgaben für externe Arbeitskräfte, ihre Leistung und ihr Risiko. Durch die Einbettung der Lösung in unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform können Unternehmen die richtigen Talente zum richtigen Zeitpunkt und zu den richtigen Kosten ansprechen, so dass sie risikofrei in externe Arbeitskräfte investieren und die betriebliche Effizienz steigern können", sagt Patrick Conquet, VP Product Management bei Ivalua. Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und KI-gestützten Spend-Management-Lösungen. Unsere einheitliche Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ivalua) und X (https://x.com/ivalua). Firmenkontakt

