Startseite Startup-Wochen im Juli 2024 bei UG VERTRIEB Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-01 17:50. Workshop "Vertriebskonzept für Startups" - Exklusives Angebot im Rahmen der Startup-Wochen im Juli 2024 Im Rahmen der Startup-Wochen im Juli 2024 bei UG VERTRIEB wird ein exklusiver Workshop zum Thema "Vertriebskonzept für Startups" angeboten. Dieser Workshop richtet sich an Startups und junge Unternehmen zu einem Sonderpreis von nur 490 EUR zzgl. MwSt. (statt des regulären Preises von 1.250 EUR). Ein maßgeschneidertes Vertriebskonzept ist der Schlüssel zum Erfolg für jedes Unternehmen. Es dient als Bauplan für die erfolgreiche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen und bietet eine strukturierte Vorgehensweise zur Planung, Umsetzung und Steuerung von Vertriebsaktivitäten. Im Rahmen des Workshops werden gemeinsam mit den Vertriebsexperten von UG VERTRIEB ein auf ihre Anforderungen und Ziele zugeschnittenes Vertriebskonzept erarbeitet. Dies bildet die Grundlage, um Vertriebsziele planbar zu machen und kontinuierlich neue Interessenten zu gewinnen. Der Workshop umfasst folgende Punkte:

- Analyse der aktuellen IST-Situation

- Definition der Vertriebsziele

- Markt- und Wettbewerbsanalyse

- Identifikation der Merkmale, Vorteile und des Kundennutzens der Produkte und Dienstleistungen

- Herausarbeitung der Alleinstellungsmerkmale

- Erfassung der Kundenanforderungen

- Bereitstellung von Arbeitsmaterialien

- Bestimmung der Zielkunden

- Strategien zur Interessentengewinnung

- Planung von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen Die Dauer des Workshops beträgt 6 bis 8 Stunden und kann entweder direkt im Unternehmen des Teilnehmers, in den Büroräumen von UG VERTRIEB oder online über Video-Meeting-Plattformen wie Zoom, Skype, Microsoft Teams oder Google Meet stattfinden. Nach Abschluss des Workshops erhalten die Teilnehmer innerhalb weniger Tage eine umfassende Dokumentation der erarbeiteten Punkte, sowie einen auf ihre Ziele ausgearbeiteten Vertriebs- und Marketingplan. Dies ermöglicht den Inhabern und Geschäftsführern, den Vertrieb auf Basis eines fundierten Konzeptes umzusetzen und zu steuern. Dies erleichtert nicht nur die Auswahl und den Einsatz von eigenen Vertriebsmitarbeitern oder externen Vertriebsdienstleistern, sondern auch die Gewinnung von Investoren. Die Teilnahme am Workshop bietet zahlreiche Vorteile:

- Ein individuell auf das Unternehmen zugeschnittenes Vertriebskonzept.

- Ein klarer Fahrplan für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

- Eine strukturierte Grundlage zur Steuerung und Kontrolle der Vertriebsprozesse. Interessierte Startups und junge Unternehmen können jetzt für einen Termin für den Workshop anfragen und von dem Sonderpreis profitieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anfrage für einen Termin für den Workshop "Vertriebskonzept für Startups und jungen Unternehmen" finden Sie unter https://ug-vertrieb.de/vertriebskonzept-workshop-fur-startups. UG VERTRIEB bietet seit 2010 Vertriebsunterstützung für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem umfassenden Leistungsspektrum, das von Vertriebsberatung und der Entwicklung von Vertriebskonzepten bis hin zur aktiven Umsetzung von Maßnahmen reicht, unterstützt UG VERTRIEB Unternehmen dabei, ihre Vertriebsziele zu erreichen. In über 200 Projekten hat UG VERTRIEB Unternehmen dabei geholfen, ihre Vertriebsziele zu erreichen und nachhaltig zu wachsen. Firmenkontakt

UG VERTRIEB

Uwe Günther

Banzhaldenstr. 77

70469 Stuttgart

0711 94587912?

www.ug-vertrieb.de Pressekontakt

UG VERTRIEB

Uwe Günther

Banzhaldenstr. 77

70469 Stuttgart

0711 94587912?

http://www.ug-vertrieb.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten