ehotel für Innovationskraft auf dem Deutschen Mittelstands-Summit ausgezeichnet

Weimar - Würdigung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der ehotel AG aus Berlin zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit findet am Freitag, 28. Juni, in Weimar für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 31. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte ehotel in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovationserfolg". Das Unternehmen zählt bereits zum achten Mal zu den Top-Innovatoren.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug): Wenn Unternehmer und Mitarbeiter reisen, sind vorab andere Punkte zu klären, als beim Jahresurlaub: Kann man schnell und nach Unternehmensrichtlinien buchen? Lassen sich Reisebuchungen in die eigenen Verwaltungssysteme einbinden? ehotel hat sich auf die besonderen Anforderungen von Geschäftsreisenden spezialisiert. 2000 war das Unternehmen eines der ersten, das mit der WPA-Technologie Buchungen über Mobilgeräte möglich machte. Auch heute ist der Top-Innovator technologischer Vorreiter.

"Über unsere eigens entwickelte, KI-gestützte Meta-Search-Technologie aggregieren und analysieren wir Daten von OTAs, GDS, Großhändlern und Ketten-CRS-Systemen und bieten so über sieben Millionen Unterkünfte mit wettbewerbsfähigen Preisen und höchster Verfügbarkeit an", sagt der Vorstand Fritz Zerweck. Dazu bekommt man transparente Informationen über den CO2-Fußabdruck eines Hotels und eine Verbindung zu 16 führenden Nachhaltigkeitszertifizierungsanbietern. "Auch für Unternehmen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle beim Reisen", erläutert Zerweck. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, die Compliance-Richtlinien des eigenen Unternehmens in die ehotel-Software einzubinden.

Das Ergebnis für Kunden ist eine effiziente Buchungsabwicklung, die Zeit spart und Kosten reduziert. Zudem bietet ehotel eine skalierbare zentrale Abrechnungslösung mit weltweiter Mehrwertsteueranzeige und nahtloser Integration in Unternehmenssysteme.

Zum vollständigen Porträt geht"s hier: https://www.top100.de/ehotel-ag-2024/

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

