Startseite KI gestütztes 3D Nesting-Tool für 30% höhere Effizienz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-01 10:36. Neue Version der universellen 3D-Druck-Software 4D_Additive mit KI gestützter Nesting-Technologie Der deutsch-französische Software-Pionier CoreTechnologie hat das Nesting Modul der 4D_Additive Software für das automatische Platzieren der zu druckenden Bauteile im virtuellen Bauraum des 3D Druckers überarbeitet. Die neue Nesting Funktion erzielt eine deutlich höhere Effizienz bei einfachster Bedienung. Hohe Effizienz und einfache Bedienung Durch intelligente Vorsortierung der zu platzierenden Bauteile und verbesserte Berechnungsgenauigkeit werden mit der neuen Version der 4D_Additive Software bis dato unerreichte Packdichten generiert. So wird die Druckzeit bei gleicher Teile-Anzahl durch eine reduzierte Packhöhe um 30 Prozent verringert. Die höhere Packdichte und niedrigere Bauhöhe generiert eine geringere Maschinenlaufzeit. Der daraus resultierende Produktivitätsgewinn ist in der Praxis für alle Nutzer ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Wichtig für die Oberflächenqualität ist die optimale Verteilung der Bauteile zur Vermeidung von Hitzenestern durch gleichmäßige Wärmeverteilung. Nach dem eigentlichen Packen erfolgt ein automatischer Optimierungsvorgang mit Angleichen der Bauteile, um Wärmenester zu vermeiden. Hierbei wird die beim Nesting erreichte geringste Höhe beibehalten. Die Berechnungsgeschwindigkeit der neuen Nesting Funktion in der 4D_Additive Software wird durch bessere Ausnutzung der Multiprozessor-Berechnung sowie durch eine optimierte Speicherverwaltung um 50 Prozent und mehr deutlich verkürzt. Optimiertes Nesting großer Bauteile Durch die neue Nesting Funktion werden im Vergleich zum Bauraum der Maschine große Bauteile exakter genestet und hinsichtlich der Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes optimal verteilt. Entstehende Zwischenräume werden für die kleineren Bauteile effizient genutzt. Da die neue Nesting Technologie hohe Packdichten ermöglicht, wird durch einen Begrenzungsparameter die maximale Packdichte und damit die Temperaturentwicklung begrenzt. Realer Wettbewerbsvorteil Ein exemplarischer Druckvorgang mit dem HP MJF 4200 Drucker bei einer Bauhöhe von 380 Millimetern und 16 Stunden wird durch die neue Nesting Funktion der 4D_Additive Software anstatt mit 357 Millimetern mit einer reduzierten Bauhöhe von 283 Millimeter genestet. Die Bauhöhe reduziert sich um 74 Millimeter und die hieraus resultierende Druckzeit verringert sich um drei Stunden. Die Packdichte erhöht sich von acht auf über zehn Prozent und die Dauer des Nesting Vorgangs reduziert sich von 8 auf 3,5 Minuten. Eine Effizienzsteigerung durch die Laufzeitverringerung von drei Stunden erreicht bei 250 Produktionstagen im Jahr pro Maschine eine zusätzliche Produktivität von rund 750 Stunden. Die aus der kürzeren Druckzeit resultierende, verkürzte Abkühlzeit spart potenziell zusätzlich bis zu neun Stunden. Die effektive Produktionszeit sowie Produktionskosten werden durch die neue Funktion deutlich verringert. So gewinnt die additive Fertigung für viele Anwendungen durch enorme Zeit- und Kostenersparnis weiter an Attraktivität. Im stark umkämpften Dienstleistungssektor sowie für die signifikanter werdende additive Fertigung im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Elektronik- und Konsumgüter-Bereich ist die durch leistungsfähiges Nesting erreichbare Effizienzsteigerung ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Weitere Informationen zur Software 4D_Additive sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive.

+++ Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software. Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10

http://www.coretechnologie.com Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0043 678 1 29 27 25

http://www.pr-schacker.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten