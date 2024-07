Kette mit Schutzengel zum Schulanfang:

Immer behütet mit der süßen Geschenkidee von boonbirds®

Der Schulanfang ist eine aufregende Zeit für viele Kindergartenkinder, die bald zu Erstklässlern werden. Während einige Bundesländer schon Mitte August mit der Schule beginnen, genießen andere Kinder ihre Sommerferien bis Mitte September. Zum ersten Schultag gehört die beliebte Schultüte, gefüllt mit Süßigkeiten und nützlichen Schulutensilien wie Anspitzer oder Lineal. Eine perfekte Ergänzung zum Schulanfang ist die Schutzengel-Kette (https://boonbirds.com/Halsketten/Selection/), die es von boonbirds® gibt.

Die Schutzengel-Kette zum Schulanfang bietet den Erstklässlern nicht nur am ersten Schultag, sondern auch an allen anderen Tagen Schutz. boonbirds® (https://boonbirds.com) hat die Schutzengel-Ketten in drei verschiedenen Legierungen im Sortiment, begleitet von einer passenden Karte.

In den kommenden Schuljahren wird sich jeder Schüler sicher ab und zu einen kleinen Schutzengel wünschen, der ihn beschützt und ermutigt. Der Gedanke, dass jemand über einen wacht und aufmuntert, schenkt Sicherheit und Selbstvertrauen - besonders am Schulanfang. Mit der Schutzengel-Kette zum Schulanfang können die Kleinen diesen Schutzengel stets bei sich tragen.

Die Halsketten aus der Selection-Kollektion (https://boonbirds.com/Halskette-SELECTION-Schutzengel-versilbert/) sind fein gearbeitet und leicht. Der Anhänger ist präzise gestaltet, um auch kleinste Details hervorzuheben. Die Schutzengel-Kette zum Schulanfang ist aus hochwertigem Edelstahl, entweder 999-feinversilbert, 14-Karat-vergoldet oder rosevergoldet und ist nickelallergiefrei. Jede Kette hat eine Länge von etwa 42 cm.

Die Schutzengel-Ketten zum Schulanfang werden auf wunderschönen Karten präsentiert, die mit Sprüchen wie "I am with you", "always by your side" oder "you are not alone" in metallischer Folie geprägt sind. Diese Karten machen die Ketten (https://boonbirds.com/Halskette-SELECTION-Schutzengel-rosevergoldet/)zu perfekten Glücksbringern - sei es für eine Prüfung, einen anstrengenden Schultag oder die Reise ins Ferienlager.

Die Schutzengel-Ketten zum Schulanfang (https://boonbirds.com/Halskette-SELECTION-Schutzengel-vergoldet/)sind bei boonbirds.com (https://www.boonbirds.com) für jeweils 24,99 Euro erhältlich.

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team "Lucy" - boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

