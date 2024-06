Startseite Griechenland – eine Erlebnisreise mit dem eigenen Pkw Pressetext verfasst von Syngrafeas am So, 2024-06-30 18:03. Die Möglichkeiten, Griechenland zu bereisen , sind vielfältig.

Empfehlenswert ist eine Reise mit dem eigenen Pkw (s. eBook „Griechenland – Faszination einer Reise“).

Die von Deutschland aus längere Anfahrtszeit sollte man zugunsten größerer Beweglichkeit und Unabhängigkeit gern in Kauf nehmen. Bezüglich der Jahreszeit werden Frühjahr oder Herbst empfohlen.

Entscheidend für den Erfolg einer solchen Reise ist deren Vorbereitung. Nach Festlegen der Reiseziele sollte man die Fahrtroute, Übernachtungsorte und die täglich zumutbaren Fahrtkilometer festlegen.

Am günstigsten ist es, von der italienischen Hafenstadt Ancona mit der Fähre bis Patras zu fahren. Die Überfahrt dauert 24 Stunden. Eine direkte Fährverbindung nach Athen gibt es nicht. Ab Patras sollte dann die Ferienroute festgelegt werden. Hier einige Vorschläge:

» Bergdörfer des Peloponnes:

Arachova, Dimitsana

» Athen

» Volos

» Litochoro am Fuße des Olymp

» antike Stadt Dion

» Monodendri und der Pindos-Nationalpark

» Meteora

Auf dem Weg zu dem jeweiligen Ziel ergaben sich immer wieder Sehenswürdigkeiten, die man mit einbeziehen kann. Sei es Delphi, ein Abstecher auf die Insel Euböa oder die am Wege nach Volos liegenden Thermopylen.