Startseite MrDISC stellt vor: Das innovative A5 Ring Notizbuch Voyage mit abwischbaren Blättern Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-06-29 13:50. A5 Ring Notizbuch mit abwischbaren Blättern revolutioniert das Schreiben und Organisieren Wir freuen uns, die Markteinführung des revolutionären A5 Ring Notizbuchs Voyage (https://www.mrdisc.com/detail/index/sArticle/84927/sCategory/199)bekannt zu geben, das speziell für die Anforderungen moderner, umweltbewusster Nutzer entwickelt wurde. Dieses einzigartige Notizbuch bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Beruf und Alltag machen. Produktmerkmale Das Voyage Notizbuch zeichnet sich durch seine praktische Größe und hochwertige Verarbeitung aus. Mit seinen Abmessungen von 148 x 212 mm passt es perfekt in jede Tasche und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für Notizen und Skizzen. Der äußere Einband besteht aus robustem, schwarzem Kunststoff, der das Notizbuch langlebig und stilvoll macht. Wiederverwendbares Papier Ein besonderes Highlight des Voyage Notizbuchs sind die wiederverwendbaren Blätter. Das Notizbuch enthält 30 Seiten, davon 15 mit Linien und 15 blanko. Diese Blätter können bis zu 15 Mal wiederverwendet werden, indem sie mit dem beiliegenden Wischtuch und dem Stift beschriftet und anschließend gereinigt werden. Dieses innovative Konzept fördert die Nachhaltigkeit und reduziert den Papierverbrauch. Digitale Integration mit der "Lens" App Um den Anforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden, ist das Voyage Notizbuch mit der speziellen "Lens" App kompatibel. Mit dieser App scannen und laden Nutzer ihre handschriftlichen Notizen und Skizzen hoch. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration von analogen und digitalen Arbeitsprozessen in dem wichtige Informationen jederzeit und überall verfügbar sind. Praktisches Zubehör Zum Lieferumfang des Voyage Notizbuchs gehören ein hochwertiger Stift und ein Wischtuch. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 250g inklusive Stift ist das Notizbuch leicht und handlich. Der Stift ermöglicht ein präzises Schreiben und Zeichnen, während das Wischtuch die schnelle und einfache Reinigung der Blätter garantiert. Individuelle Veredelung Das Voyage Notizbuch bietet die Möglichkeit der individuellen Veredelung. Durch den hochwertigen Siebdruck werden Logos oder individuelle Designs auf die Oberfläche des Notizbuchs aufgebracht. Der maximale Druckbereich beträgt 100 x 150 mm. Diese Option macht das Notizbuch zu einem idealen Werbeartikel oder personalisierten Geschenk. Verpackung Das Voyage Notizbuch wird in einer neutralen, weißen Faltschachtel geliefert, die für einen sicheren Transport und eine ansprechende Präsentation sorgt. Mit dem A5 Ring Notizbuch Voyage präsentieren wir eine innovative und nachhaltige Lösung für alle, die ihre Notizen stilvoll und umweltbewusst gestalten. Das wiederverwendbare Papier, die digitale Integration und die Möglichkeit zur individuellen Veredelung machen das Notizbuch zu einem einzigartigen Produkt. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Firmenkontakt

https://videokarte-marketing.de

