Gendern, YouTube, Gesprächsführung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-28 16:22. Neue Podcasts im Kanal PR & Kommunikation auf Themen-Radio Weilburg, Juli 2024. Management-Impulse auf die Ohren: mit Themen-Radio. Informative und spannende Podcasts mit unterschiedlichen Schwerpunkten so abwechslungsreich wie das Unternehmerleben. Keine Frage: Am Gendern scheiden sich die Geister. Historiker und Autor Dr. Ruben Wickenhäuser wirft im Podcast einen wissenschaftlichen und sachlichen Blick auf die emotionale Debatte, die schon in den 60er Jahren ein Thema war. Er stellt Schweden als Positivbeispiel vor sowie mit "Gendern 2.0" eine Variante, die aus seiner Sicht vielleicht als Kompromiss dienen kann. Mehr unter: Gendern oder nicht (https://www.themen-radio.de/2024/gendern-oder-nicht/) Über Videomarketing auf YouTube spricht im Podcast der Zauberkünstler Thorsten Ophaus, der vor vor einigen Jahren Tubehaus gegründet hat. Mit seinem Unternehmen begleitet und befähigt er Menschen, ihr Business auf YouTube zu platzieren. Was es für den Erfolg braucht? Sehr gut geschrieben Drehbuchvorlagen (wie beim Zaubern), eine Videokette und klare, authentische Beiträge, die Vertrauen wachsen lassen. Dann können Unternehmen auf der zweitgrößten Suchmaschine im Netz äußerst erfolgreich Zielkunden erreichen - ganz ohne viral gehen zu müssen. Mehr unter: Die Tubehaus-Methode

(https://www.themen-radio.de/2024/videomarketing-mit-der-tubehaus-methode...)

Isabel Garcia ist Kommunikationsexpertin und Sprecherin. Ihr Thema ist ganzheitliche Kommunikation, im Podcast geht es um schwierige Gespräche und wie diese gemeistert werden können. Wie sage ich einem Kollegen, dass ich von seinem Parfum Migräne bekomme? Was hat es mit Idee auf sich, das Verhalten von der Person zu trennen? Und können wir wirklich alles ansprechen? Mehr unter: Schwierige Gespräche meistern (https://www.themen-radio.de/2024/schwierige-gespraeche-isabel-garcia/) Diese und weitere Management-Themen finden Sie auf www.themen-radio.de. Außerdem haben Sie vielleicht einige weitere Interviews verpasst? Jetzt reinhören (https://www.themen-radio.de). Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Business, Management und Karriere. In verschiedenen Schwerpunkten greift Themen-Radio aktuelle Managementthemen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher:innen sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautor:innen und ausgewiesenen Experten und Expertinnen auf verschiedenen Gebieten. Dabei geht es um wirksame Konzepte in der Kommunikation, Unternehmensfinanzierung und -strategie oder Ordnung und Selbstmanagement. Management-Publishing - Verlag für Management-Themen. Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen. 2020 startete der Verlag mit Themen-Radio (www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin (www.mehr-magazin.com). Über eine kostenlose Mitgliedschaft bei Mehr-Magazin kann man auch unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation online bestellen. Ordnungs-Expertin Edith Stork stellt dort ihre wertvolle Methode in fünf Modulen vor. Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de. Firmenkontakt

