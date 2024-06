Startseite Lesetipp Unternehmen Mobil: Intermodal und multimodal unterwegs Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-28 14:54. Informationsgeladen, nachhaltig, digital / Wissensmagazin unter anderem mit Strategien für eine erfolgreiche Flottensteuerung, Terminen, News und einer Kolumne von Prof. Christian Grotemeier Mannheim, im Juni 2024. Unter dem Titelthema "Intermodal und multimodal unterwegs - die Zukunft der nachhaltigen Mobilität?" ist die sechste Ausgabe des Wissensmagazins "Unternehmen Mobil" des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) erschienen. Intermodale Mobilität und Multimodalität sind Bestandteile des modernen Mobilitätsmanagements. In einer Zeit sich wandelnder Mobilitätsanforderungen und wachsender Bedeutung von Nachhaltigkeit müssen Strategien entwickelt werden, um verschiedene Verkehrsträger effizient und umweltfreundlich zu verknüpfen. Innovation und Nachhaltigkeit können durch Intermodalität und Multimodalität vorangetrieben werden. Doch Deutschland hinkt beispielsweise beim Mobilitätsbudget noch deutlich hinterher. Erfahren Sie im Heft mehr zu "Strategien für eine erfolgreiche Flottensteuerung" und auch, welche rechtlichen Herausforderungen als auch Chancen der Wandel von Fuhrparkleiter:innen zu Mobilitätsmanager:innen mit sich bringt. Im Magazin geht es außerdem um viele weitere Themen, die für die Praxis relevant sind, warum beispielsweise Software as a Service (SaaS) und KI im Fuhrparkmanagement auf dem Vormarsch sind. Die Leserinnen und Leser finden News, Impulse, Fachbeiträge, Branchentermine und Links zu vielen weiteren Informationen. Abgerundet wird das Magazin durch eine lesenswerte Kolumne von Prof. Dr. Christian Grotemeier. Beim "Drehmoment" geht es diesmal um die Verkehrswende und wie es schneller "Klick" machen kann. Das Magazin ist kostenlos abrufbar unter www.mobilitaetsverband.de (https://www.mobilitaetsverband.de/unternehmen-mobil.html). Dort kann auch der Newsletter abonniert werden, um keine weitere Ausgabe zu verpassen und die vergangenen Ausgaben können abgerufen werden. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit über 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe. Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim. Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

https://www.mobilitaetsverband.de Pressekontakt

