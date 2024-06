Startseite yeahConcept startet die yeahConcept Academy Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 15:50. Neue Online-Lernplattform für WordPress Die WordPress-Agentur yeahConcept freut sich, die Eröffnung ihrer neuen Online-Lernplattform bekannt zu geben. Die yeahConcept Academy richtet sich an Betreiber von WordPress-Websites und bietet umfassende Kurse zum Thema WordPress. Diese Kurse helfen den Nutzern, WordPress einfach und effektiv zu erlernen, damit sie ihre Websites zukünftig selbstständig und ohne Programmierkenntnisse betreuen können. Einzigartiges Lernangebot für jeden Bedarf Die yeahConcept Academy wurde gegründet, um Lernenden jeder Erfahrungsstufe - von Einsteigern bis Fortgeschrittenen - praxisnahes Wissen zu vermitteln. Die Plattform bietet viele Kurse, die verschiedene Aspekte der Arbeit mit WordPress abdecken, wie Webdesign, SEO, Wartung und Pflege. Hochwertige Inhalte von Experten Erfahrene Fachleute mit über 20 Jahren Erfahrung in WordPress und Webdesign haben die Inhalte der yeahConcept Academy entwickelt. Die Nutzer profitieren von praxisnahen Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Tutorials und nützlichen Tipps, die ihnen helfen, ihre eigenen WordPress-Webseiten erfolgreich zu erstellen und zu verwalten. Flexibles Lernen für alle Die yeahConcept Academy bietet eine flexible Lernumgebung, die es den Nutzern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Die Kurse sind rund um die Uhr verfügbar und können jederzeit und überall abgerufen werden. Zusätzlich stehen den Nutzern viele Ressourcen und ein engagiertes Support-Team zur Verfügung, das bei Fragen und Problemen Unterstützung bietet. Langfristige Partnerschaften und kontinuierliche Weiterbildung Mit der Einführung der yeahConcept Academy zeigt yeahConcept ihr Engagement für langfristige Kundenbeziehungen, die auf Fairness, Respekt und maßgeschneiderte Lösungen basieren. Die Lernplattform ergänzt das bestehende Dienstleistungsangebot der Agentur und unterstützt Kunden dabei, ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern und ihre digitalen Fähigkeiten auszubauen. Über yeahConcept yeahConcept ist eine Agentur für WordPress-Webseiten. Seit über 20 Jahren unterstützt sie kleine und mittelständische Unternehmen sowie Startups dabei, beeindruckende und funktionale Webseiten zu erstellen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst WordPress-Webdesign, WordPress-Wartung und -Pflege sowie WordPress-SEO. yeahConcept steht für Exzellenz und Kundenzufriedenheit und bietet individuelle Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Anmeldung zur yeahConcept Academy ist kostenlos. Das Anmeldeformular finden Interessierte unter: www.yeahconcept.de/academy. yeahConcept ist eine Agentur für WordPress-Webseiten, die seit über zwei Jahrzehnten kleine und mittelständische Unternehmen sowie Startups dabei unterstützt, beeindruckende und funktionale Webseiten zu erstellen. Das umfassende Dienstleistungsportfolio umfasst WordPress Webdesign, WordPress Wartung & Pflege sowie WordPress-SEO. yeahConcept steht für Exzellenz und Kundenzufriedenheit und bietet individuelle Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Kontakt

