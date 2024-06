Startseite 40 % Rendite: Marcus Kitzmann enthüllt sein Geheimnis Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 14:29. Der bekannte Investor Marcus Kitzmann hat im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von über 40 % erzielt - und das ausschließlich mit Aktien. Marcus Kitzmann, der renommierte Investor, der in Monaco residiert, hat uns heute ein exklusives Interview gewährt. Kitzmann, der kürzlich in einem anderen Interview bekannt gab, dass er mit seiner Anlagestrategie im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von über 40 % erzielt hat, erläuterte uns die Details seiner erfolgreichen Methode. GROWTH Investing ist eine Anlagestrategie, die von Marcus Kitzmann entwickelt wurde und den Schwerpunkt auf Wachstumswerte setzt. Dieser Ansatz basiert auf einer Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse und wurde von Kitzmann auf Grundlage seiner 20-jährigen Erfahrungen im Investment-Bereich entwickelt. Im Gegensatz zu den Strategien institutioneller Anleger verzichtet Kitzmanns Methode auf komplizierte Finanzinstrumente und konzentriert sich ausschließlich auf den Aktienmarkt. Diese Besonderheit macht seine Strategie auch für Privatanleger umsetzbar, die bereit sind, etwas Zeit in eine strukturierte Recherche zu investieren. Der Ansatz von GROWTH Investing umfasst sechs Hauptkriterien, die unter dem Akronym "GROWTH" zusammengefasst sind: "Growth Rate", "Risk Analysis", "Outlook by Analysts", "With Safety Margin", "Target Price" und "How"s the Trend?". Diese Kriterien bilden die Basis für die Auswahl von Aktien, die ein hohes Potenzial für zukünftiges Wachstum haben. Kitzmann erklärte, dass die Growth Rate (Wachstumsrate) die konstante Steigerung von Gewinn und Umsatz eines Unternehmens über die letzten Jahre hinweg bewertet. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Risk Analysis (Risikoanalyse), bei der untersucht wird, ob das Unternehmen in den letzten Jahren seine wichtigsten Kennzahlen verbessern konnte. Outlook by Analysts (Analystenprognose) berücksichtigt die Prognosen von externen Experten. Mit dem Kriterium "With Safety Margin" (Sicherheitsmarge) wird sichergestellt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, um auch bei etwas schlechteren Unternehmenszahlen eine gute Rendite zu ermöglichen. Das Target-Price-Kriterium überprüft, ob das Kursziel der Analysten die Ergebnisse der Gesamtanalyse unterstützt, während "How"s the Trend?" (die Trendanalyse) sicherstellt, dass nur Aktien gekauft werden, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Im Vergleich zu anderen Wachstumsstrategien hat Kitzmanns GROWTH Investing mehrere Sicherheitsnetze eingebaut. Während viele Wachstumsstrategien sich fast ausschließlich auf die fundamentale Analyse stützen, kombiniert Kitzmann diese mit technischen Analysen. Zudem legt GROWTH Investing einen stärkeren Fokus auf die Sicherheitsmarge, indem Aktien bevorzugt werden, die momentan eine Unterbewertung im Vergleich zu ihrem inneren Wert zeigen. Kitzmanns Ansatz folgt einem spezifischen Set an Kriterien, das einen strukturierten Rahmen bietet. Marcus Kitzmann betont, dass der Erfolg von GROWTH Investing stark von der Disziplin des Anlegers abhängt. Es ist wichtig, die GROWTH-Kriterien konsequent anzuwenden und sich aktiv mit den Investitionsmöglichkeiten zu beschäftigen. Ein regelmäßiges Portfolio-Management ist ebenfalls entscheidend, um auf Marktveränderungen und die Performance einzelner Aktien zu reagieren. Kitzmanns eigene Erfolge, darunter die beeindruckende Rendite von über 40 % im letzten Jahr, belegen die Wirksamkeit seiner Strategie. GROWTH Investing ist vor allem unter aktiven Investoren beliebt und hat einigen von ihnen beachtliche Erfolge beschert. Die Methode erleichtert die Suche nach gewinnbringenden Aktien erheblich und kann, wenn sie richtig angewendet wird, zu erheblichen Renditen führen. Kitzmanns Ansatz bietet einen klaren und strukturierten Rahmen, der sowohl für professionelle Investoren als auch für ambitionierte Privatanleger geeignet ist. Mit der richtigen Anwendung und einem disziplinierten Vorgehen können Anleger von den Vorteilen dieser Strategie profitieren und ihre finanziellen Ziele erreichen. Marcus Kitzmann ist Gründer und Geschäftsführer von GROWTH Investing, einer führenden Beratungsfirma im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit einem umfassenden Hintergrund in der Finanzbranche und einer Leidenschaft für Finanzbildung und Wissensvermittlung ist Marcus Kitzmann bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Wohlstand aufzubauen. Kontakt

