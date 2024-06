Startseite HR-Innovation: Die Kollross-App transformiert das Stressmanagement Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-27 13:15. HR-Profis aufgepasst: Die Stressbewältigung-App Kollross revolutioniert euer Stressmanagement Die Revolution der Stressbewältigung - Entdecke die Kollross Akademie! Liebe HR-Profis und Arbeitgeber, ich könnte nicht begeisterter sein, eine aufregende Neuigkeit mit euch zu teilen! Ab dem 28. Juni 2024 wird meine bahnbrechende Stressbewältigung-App Kollross offiziell eingeführt. In einer sich ständig verändernden Welt, in der neue Herausforderungen und Gewohnheiten unser tägliches Leben prägen, habe ich die Verantwortung übernommen, eine App zu entwickeln, die nicht nur Stress reduziert, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Prävention in den Mittelpunkt stellt. Helene Kollross steht für mehr als nur eine App - ich stehe für einen zeitgemäßen, passenden Rahmen, der uns allen hilft, unsere Ziele, Wünsche und Erfolge zu verwirklichen. Gemeinsam können wir ein Leben gestalten, das nicht nur produktiv, sondern auch erfüllend ist. Meine Stressbewältigung-App Kollross ist mehr als ein Werkzeug - sie ist ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir gemeinsam den Herausforderungen des modernen Lebens begegnen und dabei stets auf uns selbst achten. Mit maßgeschneiderten Programmen und Seminaren, der Akademie, die auch in der App nach der Buchung verfügbar sind, biete ich euch die Möglichkeit, jederzeit und überall von den neuesten Erkenntnissen und Methoden zu profitieren. Warum ist das so wichtig für euch als HR-Profis und Arbeitgeber? Ganz einfach: Die Gesundheit und das Wohlbefinden eurer Mitarbeiter ist der Schlüssel zu einem produktiven und harmonischen Arbeitsumfeld. Indem ihr in ihre Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung investiert, schafft ihr nicht nur zufriedenere Mitarbeiter, sondern auch ein starkes, erfolgreiches Unternehmen. Stell dir vor, wie deine Mitarbeiter dank der Stressbewältigung-App Kollross zu ihrer besten Version werden - motiviert, fokussiert und voller Energie. Die positiven Effekte auf die Arbeitsmoral und die Unternehmensleistung werden überwältigend sein. Ich freue mich darauf, weiterhin an Programmen zu arbeiten, um die bestmögliche Unterstützung zu bieten und eine Zukunft zu schaffen, in der wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen und eine Zukunft gestalten, in der wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Ich freue mich auf die Reise und darauf, mit euch allen in Kontakt zu bleiben! Entdecke die Möglichkeiten der Kollross Akademie und werde Teil dieser revolutionären Bewegung. Helene Kollross (https://www.helene-kollross.de/akademie/) lade die App noch heute herunter! Euer Helene Kollross,

Apple Developer und Gründerin der Kollross Akademie Persönlichkeitsentwicklung & Stressbewältigung Helene Kollross - Weiterbildung

Programm für Führungskräfte Burnout Prävention, posttraumatische Belastungsstörungen & Persönlichkeitsentwicklung - StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit

Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 & 2024 von ProvenExpert YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw

Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz Kontakt

Persönlichkeitsentwicklung Helene Kollross Weiterbildung & Stressbewältigung

Helene Kollross

Nordendstraße

89352 Ellzee

+491628509031

