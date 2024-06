Startseite Transformierendes Mentoring Programm von Thorsten Maurer: Potenzial für Erfolg und Erfüllung entfesseln Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-26 12:26. Potenzialentfaltung und persönliches Wachstum sind die Eckpfeiler des transformierenden Mentoring-Programms von Thorsten Maurer. Das Programm von Thorsten Maurer (https://thorsten-maurer.com/) zeichnet sich durch einen starken Praxisbezug aus. Statt rein theoretischer Inhalte stehen handlungsorientierte Übungen im Mittelpunkt, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unmittelbar in die Lage versetzen, aktuelle Herausforderungen anzugehen und Lösungswege zu erarbeiten. Die persönliche Begleitung gewährleistet, dass individuelle Hürden identifiziert und gezielt überwunden werden, wodurch eine direkte Anwendung der gelernten Methoden im Alltag ermöglicht wird.

Dieses Programm bietet die Gelegenheit, sich selbst neu zu entdecken und die eigene Einstellung als zentrale Triebkraft des persönlichen Erfolgs zu nutzen. Es lädt dazu ein, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen und das Leben mit einer neuen Leichtigkeit und Freude zu gestalten, die weit über konventionelle Ansätze der Erfolgserreichung hinausgeht. Das Mentoring-Programm eröffnet somit den Weg zu einem erfüllteren Leben und dazu, die leistungsfähigste Version von sich selbst zu verkörpern. Die Kraft Innerer Einstellung Die innere Haltung einer Person bestimmt wesentlich über Erfolg und Handeln im persönlichen und beruflichen Umfeld. Selbstbewusstsein und die Verknüpfung von Emotionen mit Erfolg sind dabei zentrale Säulen. Entwicklung des Selbstbewusstseins Selbstbewusstsein ist eine treibende Kraft der persönlichen Entwicklung. Es beeinflusst, wie Individuen Herausforderungen begegnen und Entscheidungen treffen. Die Entfaltung des Selbstbewusstseins umfasst: - Erkennen und Akzeptieren der eigenen Stärken und Schwächen

- Setzen und Verfolgen von realistischen Zielen

- Aufbau von Resilienz durch konstruktive Bewältigung von Misserfolgen Die systematische Stärkung des Selbstbewusstseins führt dazu, dass jemand aktiver handelt und sich erfolgreich an neuen Herausforderungen versucht. Bedeutung von Erfolg und Emotionen Erfolg ist nicht nur ein Resultat von Leistung, sondern steht auch in direkter Verbindung mit den Gefühlen einer Person. Zentrale Aspekte sind dabei: - Positive Emotionen steigern die Motivation und Kreativität.

- Das gesunde Maß an Selbstvertrauen beeinflusst die Wahrnehmung eigener Erfolge. Emotionen sind somit ein wesentlicher Katalysator für die Entwicklung hin zu einem erfolgreichen Handeln. Sie bestimmen die innere Einstellung und damit den Weg zu persönlicher und beruflicher Erfüllung. Praxisorientierte Methoden und Techniken Der Kern des Mentoring-Programms besteht aus erprobten, praxisbezogenen Methoden und Techniken, die auf effektives Handeln zielen. Diese bieten den Teilnehmern die notwendigen Werkzeuge, um ihr Potenzial freizusetzen und bedeutsame Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. NLP und Systemisches Coaching Neurolinguistisches Programmieren (NLP) bildet eine entscheidende Säule des Programms. Die Teilnehmer erlernen, wie sie ihre Kommunikation und ihre mentalen Strategien verbessern und somit ihre persönliche und berufliche Entwicklung vorantreiben können. Durch systemisches Coaching werden nicht nur individuelle, sondern auch zwischenmenschliche und systemische Aspekte betrachtet. Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Lösungsfindung werden gestärkt. - Verständnis der eigenen Denkmuster

- Entwicklung effektiver Kommunikationsfertigkeiten

- Verfeinerung der Zielsetzungstechniken Sport und Aktivitäten Ein individuell abgestimmtes Sportprogramm ist integraler Bestandteil des Mentorings und unterstützt die körperliche Gesundheit sowie die mentale Stärke. Regelrechte Aktivitäten bauen Stress ab und fördern das Wohlbefinden. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, eine Balance zwischen körperlicher Betätigung und geistiger Arbeit herzustellen, und fördert somit das ganzheitliche Wachstum. - Sportliche Routinen zur Steigerung der Energie

- Aktivitäten zur Verbesserung der Konzentration und Ausdauer Anwendung der Fähigkeiten Das Programm legt einen hohen Wert auf die direkte Anwendung der erlernten Fähigkeiten, um reale Fortschritte zu erzielen. Teilnehmer werden dazu angehalten, eigene Projekte zu entwickeln, in denen sie ihr neues Wissen und ihre Fertigkeiten anwenden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Persönlichkeitsentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der durch die Umsetzung des Gelernten und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben vorangetrieben wird. - Umsetzung in persönlichen und beruflichen Projekten

- Regelmäßiges Feedback zur weiteren Verbesserung und Anpassung Persönliche Entwicklung und Unterstützung Innerhalb des Transformierenden Mentoring Programms von Thorsten Maurer spielt die persönliche Entwicklung jedes Mentee eine zentrale Rolle, gestützt durch gezielte Unterstützung des Mentors. Mentor-Mentee-Beziehung Die Beziehung zwischen Mentor und Mentee ist das Fundament des Programms. Ein Mentor dient als Wegweiser, fördert die Erforschung und Entfaltung des individuellen Potenzials und unterstützt den Mentee dabei, Ziele zu definieren und zu verfolgen. Der Mentor arbeitet eng mit dem Mentee zusammen und schafft eine Atmosphäre von Vertrauen und Offenheit, die für den persönlichen Fortschritt essentiell ist. Ziele setzen und erreichen Das Setzen von klaren Zielen ist der erste Schritt zur persönlichen Entwicklung. Ein strukturierter Plan hilft den Mentees, ihre Ziele effektiv zu setzen und anschließend zu erreichen. Unterstützung durch den Mentor bei der Zieldefinition und -erreichung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Mentee motiviert bleibt und die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung hat, um die gesteckten Ziele zu erlangen. Potenzialausschöpfung und Karriereförderung Das Mentoring-Programm von Thorsten Maurer zielt darauf ab, Individuen dabei zu unterstützen, ihr ungenutztes Potenzial zu erkennen und ihre Karrierechancen zu maximieren, indem sie Herausforderungen meistern und ein starkes berufliches Netzwerk aufbauen. Herausforderungen Meistern Zu Beginn des Programms identifizieren Teilnehmer persönliche und berufliche Herausforderungen und lernen Strategien, um diese zu überwinden. Es werden ressourcenorientierte Techniken vermittelt, die zu einer proaktiven Herangehensweise befähigen und das Selbstvertrauen stärken, um gesetzte Ziele zu erreichen. - Strategien:

o Ressourcenaktivierung

o Zielorientiertes Handeln

o Stressbewältigung Karriereentwicklung Das Programm bietet Tools und Methoden zur Karriereentwicklung und hilft den Teilnehmern, ihre berufliche Laufbahn systematisch zu planen und voranzutreiben. Dies beinhaltet das Setzen klarer Karriereziele und den Aufbau von Fähigkeiten, die für die gewünschte berufliche Position erforderlich sind. - Methoden:

o Zielsetzungstechniken

o Kompetenzerweiterung

o Performance-Coaching Netzwerkbildung und Ressourcennutzung Ein wesentliches Element für Thorsten Maurer (https://thorsten-maurer.com/) ist die Bildung von strategischen Netzwerken und das Erlernen effektiver Nutzung vorhandener Ressourcen. Teilnehmer werden befähigt, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, die sowohl ihre persönliche als auch berufliche Entwicklung unterstützen. Die precon real value GmbH ist Ihr Partner für zukunftsgerichtete Projektentwicklung und Realisierung im Immobilienmarkt. Seit der Gründung im Jahr 2008 setzt diese als Geschäftsführung der Firmengruppe Maßstäbe in Sachen Kompetenz und Engagement. Kontakt

precon real value GmbH

Thorsten Maurer

Ibellstrasse 23

65232 Taunusstein

+49 (0) 202 496 570 – 12

