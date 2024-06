Startseite Zensus 2022 bestätigt: Leerstand in Hessen keine Ursache für Wohnungsmangel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-26 11:26. Haus & Grund Hessen sieht Gesetz gegen spekulativen Leerstand als hinfällig Frankfurt/ Wiesbaden, 26. Juni 2024 - "Leerstand ist in Hessen nicht für den Wohnungsmangel in Ballungsgebieten verantwortlich", sagt Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen, über die Ergebnisse des Zensus 2022. "Das von der Landesregierung geplante Gesetz gegen spekulativen Leerstand ist damit hinfällig und wäre nur nutzlose Symbolpolitik und Verschwendung von Steuergeldern." 3,9 Prozent der Wohnungen in Hessen standen am Zensus-Stichtag leer - so die neuesten Zahlen. Damit liegt Hessen unter dem Bundesdurchschnitt von 4,3 Prozent. Die Kommunen im Ballungsgebiet Rhein-Main wiesen demnach den geringsten Leerstand auf, der höchste Leerstand wurde in Kommunen im ländlichen Raum Nord- und Osthessens festgestellt. "Leerstand von Wohnungen ist in Hessen und vor allem den Ballungsgebieten kein Problem", so Ehrhardt, der darauf hinweist, dass ein Leerstand von rund drei Prozent als Reserve für eine gesunde Fluktuation auf einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt angesehen werde. "Der tatsächliche Mangel an preiswertem Wohnraum in der gefragten Rhein-Main-Region und den Universitätsstädten hat andere Gründe." Mehr denn je gelte es, nun endlich das seit Langem brachliegende Potenzial durch Aufstockung von Gebäuden und Dachgeschossausbau zu nutzen und dafür die bürokratischen Hürden zu beseitigen. Ehrhardt: "Ein anderer Leerstand ist zudem unübersehbar: die vielen seit der Pandemie ungenutzten Büroräume. Sie müssen jetzt flexibel in Wohnraum umgewandelt werden." Über Haus & Grund Hessen

Haus & Grund Hessen - Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ist die Dachorganisation der 78 örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereine in Hessen mit insgesamt über 68.000 Mitgliedern. Unser Verband nimmt am politischen Geschehen teil und stärkt dadurch die Position des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Hessen. Wir vertreten die Interessen der hessischen Haus- und Grundeigentümer gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Bedeutung des privaten Eigentums in Hessen: Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Hessen verfügen über rund 2,5 Millionen Wohnungen, also über mehr als 85,4 Prozent des gesamten hessischen Wohnungsbestandes.

Sie investieren jährlich über 7,1 Milliarden Euro in ihre hessischen Immobilien.

Unter Berücksichtigung der positiven Beschäftigungseffekte in weiteren Branchen sichern oder schaffen diese Investitionen jährlich rund 135.000 Arbeitsplätze in Hessen. Firmenkontakt

Haus & Grund Hessen

Younes Frank Ehrhardt

Grüneburgweg 64

60322 Frankfurt

069

729458

www.hausundgrundhessen.de Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Postsraße 9

64293 Darmstadt

06151

39900

