Startseite Internationale Single Dating Party in Köln am 20. Juli Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-26 11:25. Am 20. Juli wird Köln zum Zentrum der internationalen Single-Community Köln - Am 20. Juli wird Köln zum Zentrum der internationalen Single-Community, wenn unser lang erwartetes Single-Dating-Event stattfindet. Die Veranstaltung basiert auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen und Methoden, die über Jahre erprobt und weiterentwickelt wurden. Unser Ziel ist es, Singles eine echte Chance zu geben, sinnvolle Kontakte zu knüpfen und potenzielle Partner kennenzulernen. Was erwartet die Teilnehmer? - Singles aus verschiedenen Ländern und Kulturen kommen zusammen, um neue Bekanntschaften zu machen und kulturelle Unterschiede zu überwinden.

- Einzigartige Matching-Algorithmen und Methoden wurden entwickelt, um die Kompatibilität auf einer tieferen Ebene zu gewährleisten.

- Eine Vielzahl von geplanten Aktivitäten und Interaktionen, die das Eis brechen und den Teilnehmern helfen, sich auf natürliche Weise kennen zu lernen. Die Teilnahme ist auf eine begrenzte Anzahl von Plätzen beschränkt, um ein qualitativ hochwertiges und persönliches Erlebnis für alle Teilnehmer zu gewährleisten. Ksenia Droben Partnervermittlung ist Deutschlands führende internationale Partnervermittlung, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen auf wissenschaftlicher Basis zusammenzubringen. Mit unserer 25-jährigen Erfahrung und unseren bewährten Methoden haben wir bereits unzähligen Singles geholfen, ihren Traumpartner zu finden. Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an

Ksenia Droben

info@droben-partnervermittlung

+49 1520 366 365 3 Wir freuen uns darauf, viele Singles auf unserem Event begrüßen zu dürfen und gemeinsam die Singlewelt ein Stückchen kleiner zu machen. Ksenia Droben Partnervermittlung ist die führende internationale Partnervermittlung Seit 1998 bringt Ksenia Droben Singles zusammen und hilft Ihnen große Liebe zu finden

- Büros in 3 Ländern

- Single Events in 7 Ländern

- mehrere Auftritte in TV-Formaten wie "Traumfrau gesucht" und "Das Geschäft mit der Liebe" Firmenkontakt

InterLine GmbH

Ksenia Droben

Forum 5

69126 Heidelberg

4915203663653

http://droben-partnervermittlung.de Pressekontakt

InterLine GmbH

Ksenia Droben

Forum 5

69126 Heidelberg

4915203663653

