Startseite Torsten Krieger verlässt die PSD Bank Hannover: Ein Abschied mit Herzblut und neuen Herausforderungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-26 11:08. Hannover, 26.06.2024 - Der Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover eG, Torsten Krieger, wird das Unternehmen zum 31. August 2024 auf eigenen Wunsch verlassen. Krieger, der seit 2020 als Vorstandsmitglied für Vertrieb, Marketing, Vertriebsmanagement und Treasury tätig ist und seit 2022 das Amt des Vorstandssprechers innehat und zusätzlich die Produktion verantwortet, strebt neue berufliche Herausforderungen an. Torsten Krieger kam bereits 2015 als Bereichsleiter Vertrieb und Prokurist zur PSD Bank Hannover. In den Jahren 2020 und 2021 war er zusätzlich als Geschäftsführer für die Tochtergesellschaften PSD Wohnen Verwaltungs-GmbH und PSD Immobilien GmbH & Co. KG zuständig. Unter seiner Leitung konnte die Bank ihre Marktposition stärken und neue Geschäftsfelder erschließen. "Die Entscheidung fiel mir schwer, denn mein Herzblut hängt an dieser Bank und an den Menschen, die sie ausmachen. Ich bin unglaublich stolz auf das Engagement und die Leistungen meiner Mitarbeiter", erklärt Krieger. "In den letzten Jahren haben wir gemeinsam zahlreiche Herausforderungen gemeistert und bedeutende Erfolge erzielt. Ich werde die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für unsere Kunden und die Region sehr vermissen." Die PSD Bank Hannover eG wird zeitnah eine Nachfolgeregelung treffen. Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die

Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2023). Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

