12-tägige Ausbildung in der Senioren-Assistenz

Eine Ausbildung mit Sinn und ein Beruf mit Sicherheitsnetz

Neue Seminarreihen im Herbst an fünf Seminarorten

Ein beruflicher Neustart in die Selbstständigkeit hat zwei Seiten. Einerseits realisiert man wirtschaftliche Chancen und ist endlich seine eigene Chefin - andererseits muss man auch die damit verbundenen Risiken tragen. Wie balanciert man das vernünftig aus? Eine Existenzgründung in der professionellen Senioren-Assistenz/Plöner Modell kann die Risiken überschaubar halten und zu einer Selbstständigkeit mit Sicherheitsnetz führen.

Beruf nah am Menschen

Senioren-Assistenten sind selbstständige Dienstleister, die Senioren in deren vertrautem Zuhause bei den großen und kleinen Dingen des Alltags unterstützen und für soziale Kontakte sorgen. Insofern ist Senioren-Assistenz eine Ergänzung zu Pflege und hauswirtschaftlicher Unterstützung. Man kann die Senioren-Assistenz mit einem ambulanten Pflegedienst vergleichen. Nur geht es nicht um Pflege, sondern um zugewandte Begleitung im Seniorenalltag. Assistenz eben.

Gründen mit Sicherheitsnetz durch ein kostenloses Vermittlungsportal und Nachbetreuung nach Ausbildungsabschluss

Eine Existenzgründung in der professionellen Senioren-Assistenz fußt auf einer soliden Basis und ist zukunftssicher. "Die Seminare bereiten nicht nur auf die fachlichen Aufgaben im nichtpflegerischen Bereich vor, sondern befassen sich auch mit den wirtschaftlichen Fragen zur Existenzgründung", so die Weiterbildungsanbieterin Ute Büchmann, die seit 2007 Senioren-Assistenten ausbildet. Sie führt aus: "Senioren-Assistenten stehen nach Abschluss unserer 120-std. Ausbildung nicht als Einzelkämpfer da, sondern tauschen ihre Erfahrungen mit Ansprechpartnern unseres bundesweiten Netzwerks aus. So vermeiden sie Anfängerfehler. Ein kostenloses und zugangsfreies Vermittlungsportal, das unser Unternehmen Büchmann Seminare KG sponsert, stellt den Kontakt zwischen Senioren-Assistenten und Senioren unter www.die-senioren-assistenten.de her. Dieses Portal erleichtert so den Zugang zu den Kunden." Hinzu komme, dass Senioren-Assistenten in vielen Bundesländern Ihre Dienstleistung auch schon für Senioren ab Pflegegrad 1 über die Pflegekassen abrechnen können. Das macht die Dienstleistung für Senioren noch attraktiver und den Beruf zu einer Dienstleistung mit Sicherheitsnetz.

Nähere Infos

gibt es auf dem Ausbildungsportal www.senioren-assistentin.de (https://www.senioren-assistentin.de) und auf dem kosten- und zugangsfreien Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de. (https://www.die-senioren-assistenten.de)

Infos über die Herbstseminare im Raum Kiel, Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Leverkusen gibt es unter 04307 900-340 (Ute Büchmann) oder über ute.buechmann@senioren-assistentin.de.

Büchmann Seminare KG hat seit 2007 tausende lebens- und berufserfahrene Menschen - insbesondere Frauen - für die professionelle Senioren-Assistenz ausgebildet. Seminarorte heute sind Kiel, Hamburg, Berlin, Nürnberg und zwei Orte in NRW nahe Krefeld und Leverkusen. Seit 17 Jahren arbeitet das Unternehmen an der bundesweiten Vernetzung der Senioren-Assistenten und hat inzwischen das größte bundesweite Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut.

Kontakt

Büchmann Seminare

Ute Büchmann

Lise-Meitner-Str. 1-7

24223 Raisdorf

04307 900-340

http://www.senioren-assistentin.de