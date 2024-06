Produktionsplanung mit KI in Echtzeit!

Den Materialfluss KI-gestützt steuern und langfristig, nachhaltig planen!

Der digitale Zwilling liefert Echtzeit-Datenpakete für transparente Planungsprozesse im produktionsnahen Lager. So lassen sich KI-gestützt Entscheidungen treffen, die innerbetriebliche Transportprozesse optimal gestalten - mit Synergieeffekten entlang der gesamten Supply Chain.

Daten bestimmen unsere Zukunft: Sie sind der Schlüssel für mehr Effizienz in allen Lebensbereichen. Auch in der Produktionsplanung und Lagerlogistik werden Datenpakete immer komplexer geschnürt. Denn Rohwaren müssen für einen reibungslosen Materialfluss zur richtigen Zeit in exakt benötigter Menge am Verarbeitungsort ankommen. Dazwischen gibt es viele Facetten im produktionsnahen Lager: Halbzeuge werden wieder ausgelagert, zum nächsten Produktionsschritt transportiert oder zu einem anderen Lager am Standort gebracht. Dabei unterliegen die Prozesse einem engen wirtschaftlichen Korsett. Auch mit dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel in einem komplexen Weltgeschehen müssen innovative Logistikkonzepte auf den globalen Märkten der industriellen Produktion kreativ umgehen. Technischer Fortschritt ermöglicht uns den Zugriff auf immer mehr Daten. Ziel ist es, stets die besten Entscheidungen im Sinne einer optimalen Produktionsplanung zu treffen. Wo die menschliche Verarbeitungskapazität für effizientere Lagerprozesse endet, beginnt in der automatisierten Intralogistik der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz. "Unser oberstes Ziel ist es dabei, volle Transparenz ins Lager zu bringen," so IdentPro-Geschäftsführer Martin Welp.

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de.

