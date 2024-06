Startseite Die Bedeutung von User Experience und Usability für Webseiten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 13:12. Was macht erfolgreiche Online-Shops aus und welche Rolle spielt dabei die Suchmaschinenoptimierung? Wie setzt sich die User Experience von Webseiten zusammen und wie kann man diese mithilfe von Utility und Usability optimieren? Diese Fragen und mehr klärt der Sammelband "User Experience und Usability verstehen. Die Bedeutung von UX, Webdesign, SEO und SEA für eine Website" (https://www.grin.com/document/1438346), der im Januar 2024 bei GRIN erschienen ist, indem er in vier Einzelwerken theoretische und praktische Grundlagen zu mehr Sichtbarkeit und Erfolg von Webseiten erläutert. Utility und Usability sind die Grundvoraussetzungen für eine positive User Experience. Beides ist essenziell für erfolgreiche Online-Shops und Webseiten und kann entscheiden, ob diese stehen oder fallen. Es geht in der heutigen Zeit nicht mehr nur darum, gute Produkte zu vertreiben, sondern auch, aus der mittelmäßigen Masse der Online-Shops langfristig herauszustechen. Durch Marketing mit Fokus auf Suchmaschinen kann man mehr Sichtbarkeit online und damit einen höheren Umsatz erzielen. Der Sammelband "User Experience und Usability verstehen. Die Bedeutung von UX, Webdesign, SEO und SEA für eine Website" erläutert außerdem praktische Details, um den Erfolg von Webseiten zu maximieren. Wie Unternehmen den Erfolg der eigenen Webseite maximieren Der Band stellt außerdem vor, wie Unternehmen die psychologischen Prozesse hinter der User Experience für Marketing-Zwecke nutzen können, z.B. den Bandwagon-Effect oder auch den Einfluss des Uncanny-Valley-Effects. Er unterstreicht die Wichtigkeit gestalterischer und grafischer Aspekte und etablierter Konventionen, da diese die Nutzung von Webseiten maßgeblich beeinflussen. Dieser Sammelband "User Experience und Usability verstehen. Die Bedeutung von UX, Webdesign, SEO und SEA für eine Website" richtet sich besonders an Webdesigner:innen, aber auch an Interessierte, da er eine Übersicht über grundlegende Begriffe darstellt und somit auch als Nachschlagewerk für Profis dienen kann. Zudem werden praxisnah die Social-Media-Plattform Instagram, der Online-Shop Cyberport und das Unternehmen Young Capital Group nach verschiedenen UX und SEO-Aspekten kritisch analysiert und konkrete Verbesserungsvorschläge gebracht, die für eigene Projekte übernommen werden können, um den Erfolg zu maximieren. Das Buch ist im Januar 2024 im GRIN Verlag erschienen (ISBN: 978-3-346-99260-4). Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1438346 Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen. GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

