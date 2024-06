Startseite VIER AI Gateway: KI jetzt rechtssicher, einfach und transparent nutzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 12:26. Mit Inkrafttreten der KI-Verordnung (EU AI Act) gelten umfangreiche Anforderungen für Unternehmen, die unterschiedlichste KI-Lösungen wie Chatbots, Voicebots, E-Mail-Automatisierung, Dokumentenprozesse u.v.m. einsetzen. Klingt kompliziert - muss es aber nicht sein! Mit VIER AI Gateway steht jetzt eine Lösung bereit, mit der Unternehmen verschiedenste Generative KI-Modelle im Handumdrehen rechtssicher und transparent nutzen. Der Einsatz Generativer KI ist für viele Unternehmen in Deutschland bereits eine exzellente Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, Vertrieb, Marketing und Service durch Bots zu entlasten oder die Dokumentenbearbeitung zu beschleunigen. Bislang werden die genutzten Daten jedoch häufig offen an die Generative KI bzw. deren Hersteller (etwa in den USA) übergeben. Auch bei Guardrails, also den Leitplanken, die den Einsatz einer KI-Lösung innerhalb bestimmter Vorgaben beschränken, sind Unternehmen von den Herstellern abhängig und können weder eigene Vorgaben noch Einschränkungen einführen. Schwer nachvollziehbar, geschweige denn nachweisbar, ist zudem, welche Daten genutzt werden und welche Kosten durch welchen Bot-Einsatz entstehen.

"Durch die Einführung der KI-Verordnung steigt nun aber der Druck, für eine sichere, nachweisbare und transparente KI-Nutzung zu sorgen, bei der Daten geschützt und Nutzungen protokolliert werden", erklärt VIER CEO Rainer Holler. "Mit VIER AI Gateway ist genau das jetzt möglich - einfach und problemlos!" Umfangreiche Funktionen machen rechtssichere, kostenoptimierte KI einfach

VIER AI Gateway bietet umfangreiche Möglichkeiten zum rechtskonformen Einsatz von KI. Es ist eine Art Vermittler (Middleware) zwischen unterschiedlichsten Unternehmensanwendungen, z.B. E-Mail-Automatisierung, Chatbots, Voicebots, automatisierte Dokumentenerstellung/-bearbeitung, Social Media Apps oder andere kundenspezifische Anwendungen, und den verschiedenen Generativen KI-Modellen. Folgende Funktionen stehen bereit: Eine vereinheitliche API ermöglicht den Zugriff auf die verschiedenen KI-Modelle über eine API, die kompatibel zu der des Marktführers OpenAI ist. Somit kann jede Anwendung, die bisher direkt auf die OpenAI-Modelle zugreift, sehr einfach auf die sichere Nutzung über VIER AI Gateway umgestellt werden. Ebenso können Unternehmen ohne Änderungen an der Anwendung von OpenAI auf andere Modelle wie Gemini von Google wechseln. AI Selector regelt die Auswahl des am besten geeigneten KI-Modells für den Anwendungsfall und ermöglicht eine kostenoptimierte Modell-Nutzung. Auch VIER kann geeignete Modelle für unterschiedliche Anwendungszwecke empfehlen und dabei auf das Wissen der eigenen Forschungsabteilung zurückgreifen. AI Profiles dient zur Profilverwaltung. Unternehmen können AI-Profile einrichten, um den Zugriff auf KI-Modelle für Abteilungen, Benutzer oder Anwendungen zu steuern. So lassen sich Kosten präzise zuordnen und die Nutzung wird dokumentiert. Logging/Audittrail übernimmt die detaillierte Aktivitätsprotokollierung. So wird die Nachvollziehbarkeit für Unternehmen gewährleistet, wie dies im Rahmen des EU AI Acts gefordert wird. Dashboard sorgt für Transparenz. Es bietet einen Überblick über die Nutzung der verschiedenen KI-Modelle und der Zuordnung zu verschiedenen Abteilungen und Anwendungen im Unternehmen. Privacy Manager schützt personenbezogene und andere relevante Infos von Unternehmen, die nicht an eine KI übergeben werden sollen oder dürfen, etwa Kundennamen, Geburtsdaten, etc. Zur Bearbeitung von Anfragen, die solche Daten enthalten, werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert, ehe sie an eine generative KI übergeben werden. Guardrails sind das zentrale Tool zum Beschreiben und Durchsetzen von Richtlinien, die ein Unternehmen bei der Verwendung von KI-Modellen definiert oder einhalten muss. Die Leitplanken erhöhen die Zuverlässigkeit von Antworten und verhindern unerwünschte Aussagen sowie Halluzinationen. Analytics ermöglicht umfangreiche Analysen der KI-Nutzung in den verschiedenen Anwendungen durch verschiedene Unternehmensbereiche. Stressfreie KI-Prozessautomatisierung ohne Risiken

"Wir sind unglaublich stolz, dass wir mit VIER AI Gateway eine umfassende, dennoch einfach zu bedienende Lösung zur rechtssicheren und transparenten KI-Nutzung bereitstellen, die ihresgleichen sucht!" kommentiert VIER CEO Rainer Holler den kommerziellen Start von VIER AI Gateway. "Unternehmen jeder Größe und Branche haben damit die Chance, tatsächlich stressfrei von den enormen Möglichkeiten der Prozessautomatisierung durch KI zu profitieren, ohne Risiken einzugehen", so Holler. "VIER AI Gateway bietet alle relevanten Möglichkeiten in Bezug auf Rechtssicherheit, Datenschutz, Transparenz und Nachweisbarkeit, die die KI-Hersteller nicht bieten. Das bringt enorme Vorteile für Unternehmen und ihre Kunden. Und es erhöht massiv die Attraktivität von KI und die Bereitschaft, Künstliche Intelligenz anzuwenden und zu nutzen!" VIER AI Gateway steht ab sofort zur Verfügung!

Mehr Infos: https://www.vier.ai/produkte/vier-ai-gateway/

