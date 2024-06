Startseite Die Bedeutung von Mitarbeitermotivation für Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 09:11. Vor allem der Fachkräftemangel und der demografische Wandel stellen Firmen vor immer größere Herausforderungen, da darunter auch die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen leidet. Der Sammelband "Empfehlungen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation. Die Bedeutung der Führungskraft und der Unternehmenskultur" (https://www.grin.com/document/1437520), der im Januar 2024 im GRIN Verlag erschienen ist, geht auf diese Probleme ein, arbeitet die Rolle von Führungskräften heraus und zeigt Möglichkeiten und Methoden zur Veränderung auf. Motivation ist ein entscheidender Faktor, um zu einer positiven Unternehmenskultur beizutragen. Um Mitarbeiter:innen motivieren zu können, sollte man zunächst wissen, was Motivation ist und wie diese sich äußern kann. Dabei unterscheidet man zwischen intrinsischen Motivationsfaktoren, wie beispielsweise Leistung und Selbstverwirklichung, und extrinsischen Motiven, wie Gehalt oder berufliche Sicherheit. Diese Aspekte stellt der Sammelband "Empfehlungen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation. Die Bedeutung der Führungskraft und der Unternehmenskultur" dar und erläutert sie ausführlich. Führungskräfte als Instanz der Mitarbeitermotivation Führungskräfte spielen eine maßgebliche Rolle bei der Mitarbeitermotivation und sind für die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter:innen im Unternehmen verantwortlich. Der Sammelband "Empfehlungen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation" stellt unterschiedliche Faktoren vor, wie Führungskräfte die Motivation ihrer Mitarbeiter:innen beeinflussen können. Dabei ist vor allem ein bestimmter Führungsstil, die Einnahme einer Vorbildfunktion und eine transparente Informationspolitik wichtig. Der Sammelband thematisiert auch die psychologischen Aspekte zur Steigerung des Glücks bei Mitarbeiter:innen durch Positive Leadership. Letztlich liegt der Fokus auf der Unternehmenskultur und bringt diese in Verhältnis zur Mitarbeitermotivation. Diese Aspekte zeigen die enge Verschränkung von Mitarbeitermotivation und Führungspolitik und so auch die Verantwortung, die sich daraus für Führungskräfte ergibt. Der Sammelband richtet sich daher an alle Personen, die eine Führungsposition einnehmen und zu einer positiven Unternehmenskultur beitragen möchten. Das Buch ist im Januar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-98928-4). Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1437520 Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen. GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

