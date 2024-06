Startseite Ballermann Radio ab sofort bundesweit auf DAB+ Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 08:50. Anschalten! Aufdrehen! Ballermann! Neue Musikfarbe führt Sendeplatz von DRIVER"S Radio in die Zukunft BALLERMANN RADIO (https://www.ballermann-radio.com), Deutschlands Party- und Schlagerradio, ist ab sofort bundesweit über DAB+ empfangbar. Das DAB+ Radio unter Deutschlands berüchtigtster Event- und Partymarke Ballermann® (https://www.ballermann.de) bringt ab heute 21:00 Uhr mitreißende Partysounds und das unverwechselbare, Original Ballermann®-Feeling rund um die Uhr in jeden Winkel der Republik. BALLERMANN RADIO steht seit 17 Jahren für bestes Entertainment, mitreißendes Partyfeeling, gute Laune und echten Zusammenhalt der Mallorca- und Schlagerszene. Mit Formaten wie dem "Ballermann Express", "Cindys Beachbar" oder der "Morningshow für Spätaufsteher" liefert das Programm die besten Schlagerhits, deutschen Pop, nur positive Nachrichten und eine Prise Humor zum Abschalten vom Alltag. Mit der bundesweiten Verfügbarkeit über DAB+ wird der Empfang nun noch einfacher und bietet eine hervorragende Klangqualität sowie stabilen Empfang auf Knopfdruck. "BALLERMANN RADIO" bringt die einzigartige Party-Stimmung immer dorthin, wo sie gebraucht wird. Keine Beach- oder offizielle Ballermann-Party, kein Grillen mit Freunden und kein Public-Viewing muss mehr ohne die legendären Partykracher aus unserem Lieblingsurlaub auskommen. Ob beim Chillen auf der Couch, beim Tanzen unter der Dusche, im Büro oder auf der Autofahrt: Die besten Party- und Ballermann-Songs sorgen für das gewisse Extra und Ballermann-Feeling pur - das ganze Jahr und in ganz Deutschland!", so Klaus Drescher, Geschäftsführer von BMR Media GmbH. BALLERMANN RADIO ist ab sofort auf dem Programmplatz von DRIVER"S RADIO empfangbar und spricht nahtlos an bestehende Hörerschaft von DRIVER'S RADIO auf dem zweiten DAB+-Bundesmux zielgruppengerecht an. Der optimale Übergang von DRIVER'S RADIO zu BALLERMANN RADIO garantiert beste Unterhaltungskontinuität für das Programmbouquet auf dem zweiten DAB+ Bundesmux und eine nahtlose Fortsetzung für die treue Hörer-Community von DRIVER"S RADIO: Ab sofort mit neuer Musikfarbe, mit energiegeladenen Partysounds und Ballermann-Feeling rund um die Uhr. Über BALLERMANN RADIO:

Ballermann Radio (https://www.ballermann-radio.de) ist Deutschlands Partysender Nummer 1 zum Tanzen und Feiern. Das beliebte Webradio ist per Stream, per App und bundesweit über DAB+ empfangbar, begleitet seine Hörer mit brillanter Unterhaltung durch den Tag und sorgt für beste Stimmung rund um die Uhr.

Ballermann Radio - von Deutschlands Partymarke Nr. 1 "Ballermann®" - begeistert seine Hörer mit einem abwechslungsreichen Programm in Zusammenarbeit mit angesagten Top-DJs, Moderatoren und Künstlern. Das Erfolgskonzept: pure Leidenschaft für die Musik, Spontanität, Kreativität, Aufgeschlossenheit und eine Extraportion gute Laune. Markenhinweis: Ballermann® ist eine geschützte Marke! Nutzung in Lizenz der A. Engelhardt - Markenkonzepte GmbH Weitere Informationen unter www.ballermann-radio.de

BMR Media GmbH, GF Klaus Drescher, Goethestraße 53, D-35083 Wetter / Hessen

+49 6423 / 5447643, office@bmr-radio.de

Eingetragen beim Amtsgericht Marburg/L. HRB: 6078 A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten. Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

http://www.ballermann.de Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

http://www.markenkonzepte.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten