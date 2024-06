Startseite TerraMaster bringt die kostenlose Anwendung TPC Backupper auf den Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 08:12. Markt Umfassendes Datensicherungsangebot für Benutzer TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privathaushalte und Unternehmen konzentriert, und hat vor Kurzem den TPC Backupper, eine kostenlose Datensicherungs- und -synchronisierungssoftware für TDAS-Benutzer, eingeführt. Diese ermöglicht die einfache Sicherung des Betriebssystems, der Einstellungen,Anwendungen und jeglicher Daten auf einem Windows-PC.Darüber hinaus bietet das Tool die Möglichkeit der schnellen Synchronisierung von Dateien an einen anderen Ort und erfüllt damit die umfassenden Datenschutzanforderungen der Benutzer. Hauptmerkmale von TPC Backupper Einfach und effizient

Dank seiner vielfältigen Backup-Funktionen und benutzerfreundlichen Schnittstelle gewährleistet TPC Backupper den konstanten Schutz Ihres Systems und Ihrer Datensicherheit und ermöglicht im Bedarfsfall eine schnelle Wiederherstellung.

Das Wichtigste: Für den persönlichen Gebrauch ist es völlig kostenlos. Sichern Sie alles

TPC Backupper unterstützt mehrere Datensicherungsmethoden, einschließlich der System-, Festplatten-, Partitions-, Datei- und Cloud-Sicherung und erfüllt somit die Sicherungsanforderungen aller Windows-Benutzer. Im Falle eines unvorhersehbaren Datenverlusts oder Systemausfalls können Sie Ihren Computer schnell auf einen früheren Zustand zurücksetzen oder verlorene Dateien aus Backup-Images wiederherstellen - ein zeitsparender und müheloser Prozess. Mehr Tools

Als integrierte Sicherungssoftware verfügt TPC Backupper über viele praktische Tools und flexible Einstellungen.Diese umfassen das Erstellen bootfähiger Notfallmedien, das Komprimieren, Aufteilen, Überprüfen und Zusammenführen von Backup-Images sowie E-Mail-Benachrichtigungen, das Exportieren/Importieren von Konfigurationen, das Anzeigen von Protokollen und vieles mehr. All dies macht ihn zur idealen Wahl für die meisten Datenschutzanforderungen. Unterstützt alle TDAS-Modelle

TPC Backupper ist kompatibel mit allen TerraMaster DAS-Produkten, wie z. B. D8 Hybrid, D5 Hybrid, D6-320, D4-320, D2-320, D5-300C, D5-300, D4-300, D2-300 und D2-310 und sogar den USB-Produkten anderer Marken. 8-Bay-HDD-undM.2-SSD-Hybrid-Speicher

DieCrowdfunding-Kampagnefürdenbranchenführenden8-Bay-USB3.2-10Gbps-RAID-SpeichervonTerraMaster,demD8Hybrid,wurdeabgeschlossen.ErwirdoffiziellbisEndeJuniweltweitzumVerkaufangeboten.KommenSieundprobierenSiedieSpeicherkombinationausD8HybridundTPCBackupperaus,umIhreDatensicherheitzuschützen! WeitereEinzelheitenfindenSieunter https://www.terra-master.com/global/terramaster-tpc TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist. Kontakt

TerraMaster Technology Co., Ltd.

Yuki Shi

Longhua District, ZhangKeng Industry Park, Building A, Floor 2, A1 A1

518131 Shenzhen

+86 755 81798272

