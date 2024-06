Startseite Gesundheit als Basis: Der Weg zum nachhaltigen Erfolg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-25 08:08. Dr. Nina Psenicka erhält den Platinum Award Am 21. Juni 2024 verwandelte Dr. Nina Psenicka mit ihrer packenden Rede "Erfolg ist planbar" das beschauliche Mastershausen in ein Zentrum der Inspiration. Vor einem begeisterten Publikum aus Unternehmern und Karrierehungrigen legte sie die Bedeutung nachhaltigen Erfolgs dar und erhielt dafür den prestigeträchtigen "Platinum Award". Diese Rede war mehr als nur Worte - sie war ein Funke, der Hoffnung und Zuversicht entzündete. " Erfolg und Gesundheit sind planbar!" Dr. Psenicka teilte ihre tiefen Einsichten und bewährten Erfolgsstrategien, die auf einer soliden Grundlage von Gesundheit und durchdachter Planung basieren. "Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben, wie man unter extremen Bedingungen erfolgreich und glücklich sein kann, ohne seine eigene Gesundheit zu gefährden", erklärte sie leidenschaftlich. Ihr Ansatz verbindet die Medizin mit der Strategie der Wirtschaftswissenschaften. Die 48-jährige Düsseldorferin ist eine beeindruckende Persönlichkeit: Als praktizierende Oralchirurgin, ehemalige Oberärztin der Uniklinik, internationale Dozentin und Europameisterin der Ärzte und Apotheker im Fechten, hat sie Kliniken, Menschen, Organisationen und Verbände auf internationaler Ebene zum Erfolg geführt. Unternehmen, die Marktführer sind oder es werden wollen, suchen ihre Nähe, um von ihrem umfassenden Wissen und ihrer Erfahrung zu profitieren. Dr. Psenickas Botschaft lautet: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter Planung, Gesundheit und richtige Entscheidungen. "Um anderen Menschen und Unternehmern zu inspirieren und zu unterstützen, habe ich die "Dr. Nina Psenicka Akademie" gegründet", verrät sie. Mit Vorträgen, Kursen, Seminaren und Webinaren verhilft sie Menschen und Firmen zu Spitzenleistungen, indem sie die unverzichtbare Verbindung von Gesundheit und wirtschaftlichem Erfolg verdeutlicht. Ab September diesen Jahres erscheinen drei Bücher von Dr. Nina Psenicka, die ihre Expertise in den Bereichen Erfolg, Gesundheit und Sport bündeln und ihre Geheimnisse darin Preis geben: 1. Instrumente für Erfolg und Glück - Eine Bedienungsanleitung

2. Gesundes Leben - Der 12 Schritte Masterplan

3. Sport - dein Gehirn-Booster - Wie eine einfache tägliche Gewohnheit dich zur besten Version deiner selbst werden lässt Diese Werke sind nicht nur Handbücher für den Erfolg, sondern auch eine Quelle der Inspiration und praktischen Anleitung, wie man durch gesundes Leben und strategische Entscheidungen dauerhaft erfolgreich sein kann. Die Verleihung des "Platinum Awards" für ihre mitreißende Rede ist ein weiteres Kapitel in der beeindruckenden Karriere von Dr. Nina Psenicka - einer Frau, die zeigt, dass Gesundheit und Erfolg Hand in Hand gehen. Ihre Vision und ihr Engagement machen sie zu einer unverzichtbaren Ratgeberin für all jene, die sowohl beruflich als auch privat Großes erreichen wollen. Speaker, Dozentin, Oralchirurgin, Spezialistin für Implantologie Als Oralchirurgin, Spezialisten für Implantologie (DGZI) und Dozentin versteht Dr. Nina Psenicka die Bedeutung von Erfolg und Gesundheit nicht nur im Operationssaal, sondern auch in der Geschäftswelt und im Privatleben.

