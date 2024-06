Startseite Glacier Express Alpenabenteuer Schweiz Pressetext verfasst von kmuinnovation am So, 2024-06-23 15:22. 8-stündige Panoramafahrt über 291 Brücken und durch 91 Tunnels von St. Moritz nach Zermatt durch die Schweizer Alpen. Mit dem "langsamsten Schnellzug der Welt". Das wahrscheinlich grösste Alpenerlebnis der Welt mit unvergesslichen Erinnerungen für ein ganzes Leben. Die beeindruckende Fahrt mit dem Glacier Express von St. Moritz nach Zermatt durch die Schweizer Alpen hinterlässt bleibende Eindrücke und bietet von Anfang bis Ende unvergessliche Höhepunkte. Die Fahrt mit dem Glacier Express von St. Moritz nach Zermatt dauert etwa 8 Stunden und deckt eine Distanz von ungefähr 291 Kilometern ab. In St. Moritz taucht man in die glamouröse Welt der Schönen und Reichen ein, während in Zermatt das majestätische Matterhorn, der meistfotografierte Berg der Welt, begeistert. Der Glacier Express verbindet Luxus und Naturschönheit und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die Schönheit der Schweizer Alpen entdecken möchten. Mit dem «langsamsten Schnellzug der Welt» fahren Sie in rund acht Stunden von Zermatt nach St. Moritz. Dabei geht es über 291 Brücken und durch 91 Tunnels, entlang unberührter Landschaften, tiefen Tobeln bis hinauf zum 2033 Meter hoch gelegenen Oberalppass. Sie gelangen auf unbeschreibliche schöne Weise vom Wallis ins Engadin. Beginnend in St. Moritz schlängelt sich der Zug malerisch durch das Albulatal. Die Reise führt durch die imposante Rheinschlucht, auch bekannt als der „Grand Canyon der Schweiz“. Auf dem Oberalppass, der den höchsten Punkt der Strecke auf 2033 Metern über dem Meeresspiegel markiert, erwartet Sie eine atemberaubende Aussicht. Anschließend führt die Fahrt bergab durch Andermatt und Fiesch im idyllischen Goms. Das Ziel rückt näher und schon bald eröffnet sich der majestätische Anblick des Matterhorns vor Ihren Augen. Weitere Informationen unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/erlebnis-glacier-express/ Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten