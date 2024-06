Startseite Sommerliches Forellenangeln: Ideale Angelsets für Anfänger und Allrounder Pressetext verfasst von pr-partners am So, 2024-06-23 08:51. Der Sommer ist die ideale Zeit für Angler, um ans Wasser zu gehen und ihr Angelglück zu versuchen. Wer es beim Angeln abwechslungsreich und sportlich mag, für den könnte Forellenangeln mit Sbirolino genau das Richtige sein. Sowohl für Angelanfänger als auch für Allrounder wäre das „Angel Berger Tele Trout Angelset Sbirulinoset“ eine ideale Wahl, denn im Set lässt sich beim Kauf einiges sparen. Im Angel Online Shop von angel-berger.de gibt es neben diesem Angelset aber noch weitere Möglichkeiten wie Angel Bergers „Riesiges Angelset“, das eine umfangreiche Angelausrüstung zu einem unschlagbaren Preis bietet. Vom Teleskop-Klappkescher bis zur Angelrute und Angelrolle ist alles dabei, was das Anglerherz begehrt. Beide Angelsets wurden von den erfahrenen Profis des Angel Online Shops sorgfältig zusammengestellt und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfektes Einsteigerpaket: Das „Riesige Angelset“ von Angel Berger Das „Riesige Angelset“ von Angel Berger ist die perfekte Wahl für Einsteiger, die eine komplette Angelausrüstung zu einem unschlagbaren Preis suchen. Mit einer riesigen Auswahl an hochwertigem Zubehör bietet dieses Angelset alles, was das Herz begehrt und es wurde von erfahrenen Fachleuten sorgfältig zusammengestellt. Das Angelset besteht aus einem Teleskop-Klappkescher mit einer Bügelgröße von 40 x 40 Zentimetern und einer Netztiefe von 35 Zentimetern. Der Kescherstab besteht aus stabilem Aluminium und ist stufenlos verstellbar. Das schnell trocknende Netz mit einer Maschenweite von 10 Millimetern sorgt für einen effizienten Fang. Die Angelrute ist eine Angel Berger Black Fighter Tele mit einer Länge von 2,10 Metern und einem Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm. Sie ist leicht und besteht aus 5 Teilen, was sie ideal für den Transport macht. Die Angelrolle ist eine 3000 FD mit Angel Berger Spezialschnur von 0,30 Millimetern und einer Länge von 180 Metern. Zum Zubehör gehört ein Gerätekoffer mit einer Grundausstattung an Angelzubehör, der 2-lagig und kompakt ist. Der Inhalt des Gerätekoffers umfasst unter anderem Vorfachhaken, Knicklichtposen, Schrotblei, Sargblei, Karabinerwirbel, Hakenlöseset, Gummistopper und Knicklichter. Außerdem enthält das Angelset einen Universal-Rutenhalter, der sehr stabil ist und sowohl vorne als auch hinten als Rutenstütze verwendet werden kann. Zusätzlich gibt es eine Packung Angel Berger Groundbait und eine Packung Angel Berger Angelmais, um die Fangchancen zu erhöhen. Erfolgreiches Forellenangeln mit dem Angel Berger Tele Trout Sbirulinoset Das Angel Berger Tele Trout Angelset Sbirulinoset hingegen wurde speziell für die in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Forellenangelmethode mit dem Sbirolino entwickelt. Das Angelset bietet alles, was Einsteiger und Allrounder benötigen, um optimal ausgerüstet und erfolgreich angeln zu können. Zusammengestellt aus hochwertigen Komponenten namhafter Angelgerätehersteller bietet dieses Angelset ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und legt besonderen Wert auf Qualität und Fängigkeit. Mit einer Teleskop- oder Bolorute von 4,50 Metern Länge und einem Wurfgewicht von 3 bis 20 Gramm können enorme Wurfweiten erzielt werden, um den gesamten See nach Forellen abzusuchen. Das Set beinhaltet eine Angelrolle vom Typ Angel Berger Black Fighter 130RD mit Kugellager und einer Übersetzung von 5,2:1. Die Rolle ist bereits mit 180 Metern Angel Berger Spezialschnur in 0,30 Millimeter Stärke bespult, was eine zeitsparende und praktische Lösung darstellt. Zum Zubehör gehören zwei Forellenvorfachhaken speziell für das Sbirolinoangeln, zwei Bombarda-Dreifachwirbel mit ausgezeichneter Antidrallwirkung, sowie Stopper zur Schockentlastung und Schonung der Knoten. Zusätzlich sind ein schwimmender und ein sinkender Sbirolino im Angelset enthalten, um auf unterschiedliche Angelsituationen reagieren zu können. Durch das geschickte Spiel des Twisters mit dem Sbirolino kann kaum eine Forelle widerstehen, was die Fangchancen mit diesem Angelset deutlich erhöht. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/angelsets.htm Kurzprofil:

Angelsport Berger ist ein kompetenter Fachhändler mit über 20 Jahren Erfahrung im Angelsport. Im gut sortierten Onlineshop werden neben Angelruten, Angelrollen und Angelschnüren auch Futtermittel und Köder sowie zahlreiche Zubehörartikel namhafter Hersteller und Eigenmarken angeboten. Die Angelprodukte können sowohl nach Zielfisch als auch nach anderen Kriterien ausgewählt und bestellt werden. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

