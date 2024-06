Abenteuer und Erholung in Kenia: Safarireisen zu Naturschätzen und Traumstränden

Manchmal sehnt man sich danach, dem Alltag zu entfliehen. Dann sind es vor allem Erlebnisse in der Natur, die uns Abenteuer erleben lassen und neue Inspiration für den Alltag bringen. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als das faszinierende Kenia? Ein Land, das nicht nur für seine atemberaubende Tierwelt, endlosen Savannen und malerischen Küsten bekannt ist, sondern auch für seine herzliche Gastfreundschaft und kulturelle Vielfalt. Warum also nicht dem Ruf der Wildnis, dem Ruf nach Abenteuer und Erholung folgen und sich auf eine unvergessliche Reise nach Kenia begeben? Mit den sogenannten Kombireisen des Kenia-Spezialisten kenia-safari-reisen.de können Kenia-Urlauber Strandurlaub im Hotel mit einer Safari durch Kenias Nationalparks in einer Kenia-Reise kombinieren. Ob man davon träumt, die majestätischen Elefanten im Amboseli Nationalpark zu beobachten, die legendäre Tierwanderung in der Masai Mara zu erleben oder einfach nur am Ufer des Indischen Ozeans zu entspannen und dem Rauschen der Wellen zu lauschen - Kenia hat für jeden Reisenden etwas zu bieten. So zum Beispiel, wenn man einen entspannten Strandurlaub im Resort Chale Island mit der 5 tägigen „Wildes Afrika Safari Rundreise“ kombiniert.

Luxus während der Kenia-Safari-Reise: Das 4-Sterne-Resort Chale Island (ehemals The Sands at Chale)

Das 4-Sterne Chale Island Resort liegt eingebettet auf der Privatinsel Chale Island, südlich von Diani Beach an der Südküste Kenias. Chale Island, nur etwa 600 Meter vom Festland entfernt, ist rund 1,2 Kilometer lang und 800 Meter breit. Ein Teil der Insel ist dem heiligen Wald "Kaya" gewidmet, auf der anderen Seite der kleinen Insel liegt das Hotel. Die reiche Flora und Fauna der Insel steht unter Naturschutz und trägt zum Erhalt dieses einzigartigen Ökosystems bei. Schon die Anreise zum Resort ist ein Abenteuer: Je nach Gezeitenlage erfolgt die Überfahrt mit dem Boot oder mit dem Traktor. Die Architektur im afro-arabischen Stil mit italienischem Stuck und antiken Möbeln aus Lamu verleiht dem Resort einen besonderen Charme. Die Zimmer sind individuell gestaltet und bieten den Keniareisenden einen erholsamen Rückzugsort. Der Strandabschnitt des Resorts ist atemberaubend schön und bietet sogar Meeresschildkröten ein Zuhause, die hier ihre Eier ablegen. Liegestühle und Sonnenschirme laden zum Entspannen ein, während das Meeresrauschen im Hintergrund für eine beruhigende Atmosphäre sorgt. Zur Ausstattung des Resorts gehören auch drei Swimmingpools, darunter ein Süßwasserpool mit Whirlpool, ein weiterer Pool zwischen den Türmen mit Poolbar sowie ein Salzwasserpool neben dem Spa-Bereich, der über eine Treppe direkten Zugang zum Meer bietet. Kulinarisch werden die Kenia-Safari-Reisenden im Buffetrestaurant mit einer Vielzahl von Gerichten aus der mediterranen und afrikanischen Küche verwöhnt. Außerdem gibt es eine Pizzeria am Strand und mehrere Bars, die erfrischende Getränke servieren. Für Gäste, die sich aktiv betätigen möchten, stehen verschiedene Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter Fitness, Beachvolleyball und geführte Inseltouren. Man kann aber auch tauchen, schnorcheln oder sich bei einer Wellness-Behandlung so richtig verwöhnen lassen.

Abenteuerhighlights der Kenia-Safari-Reise in den Nationalparks erleben

Aber auch die in die Kenia-Reise integrierte Safari hat einiges zu bieten: Am Morgen des ersten Tages werden die Kenia-Safari-Reisenden im komfortablen Geländewagen vom Resort abgeholt und es geht in den Tsavo West Nationalpark. Im Severin Camp nehmen die Kenia-Safari-Reisenden das Mittagessen ein und erholen sich ein wenig, bevor es am späten Nachmittag auf Pirschfahrt geht. Sie besuchen die berühmten Mzima Springs, eine Quelle, aus der pro Stunde rund 20 Millionen Liter Wasser sprudeln. Hier leben unter anderem Krokodile und Flusspferde. Nach einer gemütlichen Übernachtung im Camp und einem ausgiebigen Frühstück geht es weiter in den Amboseli Nationalpark. Zum Mittagessen kehren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kenia Safari in die Ol Tukai Lodge ein, wo vor der nächsten Pirschfahrt Zeit zum Entspannen ist. Mit etwas Glück bietet der Kilimandscharo einen herrlichen Anblick. Am dritten Tag fliegen die Teilnehmer der Kenia Safari in die Masai Mara. Hier geht es in das bezaubernde Oloshaiki Camp, eine Unterkunft direkt am Talek Fluss. Am dritten, vierten und am Morgen des fünften Tages finden ausgedehnte Pirschfahrten in der Masai Mara statt, bevor es mit dem Flugzeug zurück zum Strandhotel geht.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/reise-kenia-reisen

Kurzprofil:

Seit mehr als 30 Jahren organisiert Safari-Tours individuelle Kenia-Reisen einschließlich Kenia-Safaris. Die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams waren und sind selbst oft in Kenia. Sie verfügen daher über sehr gute Kenntnisse der Hotels in Kenia und der Lodges in den Nationalparks. Dies ermöglicht eine umfassende Beratung, die sich an den individuellen Wünschen der Kundinnen und Kunden orientiert und auf langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how in der Reisebranche basiert.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha