Startseite Tun Sie mit Yoga etwas für Ihre Gesundheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-21 15:40. Der Welt-Yoga-Tag am 21. Juni erinnert uns daran, was Yoga alles für uns - unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele - tun kann Yoga ist eine jahrtausendealte Methode, die auch heutzutage noch regen Zulauf hat. Und das zu Recht! Denn Yoga hat viele positive Wirkungen auf unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper: - bessere Beweglichkeit und ein verbessertes Körpergefühl

- deutliche Verbesserung bei Rückenleiden

- gesteigertes Wohlbefinden

- stärkere Resilienz gegenüber Arbeitsstress

- generelle Verbesserung gegenüber physischem und psychischem Stress

- Senkung von Blutdruck und Muskelspannung

- Erniedrigung von Cortisol und Adrenalin (zwei Hormone, die bei Stress ausgeschüttet werden)

- verbesserte Fokussierung und Konzentrationsfähigkeit

- Reduzierung von Ängsten und Depressionen

- verbesserter Schlafrhythmus Bei regelmäßigem Training soll das Gehirn sogar größere Mengen des Neurotransmitters Serotonin ausschütten, der für Gefühle von Gelassenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit verantwortlich ist und außerdem die Ausschüttung von Cortisol (also dem Stresshormon Nummer 1) unterbindet! Daher gilt am heutigen Welt-Yoga-Tag: Yoga-Matte ausgerollt und ran an die Asanas! Falls Sie noch nie Yoga gemacht haben und es einfach einmal ausprobieren möchten, haben wir einen speziellen Anfänger-Kurs, den Sie sich sogar nach Hause holen können: https://biek-akademie.de/kurse/yoga-fuer-anfaenger-10wochen-onlinekurs/ Und das ist noch lange nicht alles: Viele weitere Yoga-Kurse, zum Beispiel speziell für einen gesunden Rücken, die alle als Online-Format zur Verfügung stehen, finden Sie auf unserer Website: https://biek-akademie.de/kategorien/yoga/ Schauen Sie sich diese Kurse doch mal in Ruhe an. Vielleicht ist der Richtige für Sie ja auch dabei. Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

