Patentierte Keter Outdoor-Innovation: designstarke Falt-Pflanzkübel Spart Platz im Lager und Keller - und zusätzlich Versandkosten Wolframs-Eschenbach, 21.06. 2024 - Was bringt der Sommer? Keter (www.keter.com), ein weltweit führender Hersteller von Lifestyle-Kunststoffprodukten für Haus und Garten, hat auf der Gartenmesse spoga + gafa 2024 ein ganzes Feuerwerk an Innovationen für Outdoor-Freunde gezeigt. Eines der Highlight-Produkte, die am meisten beeindruckten: Die neue DecoCoat Pflanzkübel-Reihe. Sie ist nicht nur optisch eine echte Innovation, sondern auch technologisch. Denn im Gegensatz zu anderen Pflanzkübeln lassen sich die Keter Neuzugänge ganz einfach zusammenklappen und damit besser einlagern. Für Hobbygärtner bedeutet das: Stapel ungenützter Pflanztöpfe im Keller oder Gartenhaus gehören damit der Vergangenheit an. Und auch für den Handel bietet die Funktionalität gleich zwei große Vorteile. Denn zusammengefaltet benötigen die Keter DecoCoat Pflanzkübel im Lager, auf der Ausstellungsfläche und im Lieferfahrzeug rund dreimal weniger Platz als ein ungefaltetes Modell gleicher Größe. Das Ergebnis sind erhebliche Einspareffekte bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Dabei sind die Kübel innerhalb von weniger als fünf Minuten einfach zusammengesetzt. Diese Falttechnologie wurde von Keter patentiert und ist derzeit einzigartig auf dem Markt.

Ausgefallene Formen, trendige Holztöne

___________________________________________

Die Pflanzkübel aus der Keter DecoCoat Reihe fallen aber auch durch ihre ausgefallenen Formen ins Auge: neben Kubus und Rechteck sind sie auch als Zylinder, Polygon oder konisch zulaufend zu haben. Auffällig schön sind auch die modernen Holztrendfarben der DecoCoat Pflanzkübel: als Teil der brandneuen Keter Signature Collection sind sie in vier verschiedenen Farbtönen erhältlich: Walnuss, Ashwood und Venetian. Sie alle finden sich auch in anderen Produkten der Signature Collection wieder - vom Gartenhaus über den Fahrradschuppen bis hin zum Pavillon. Auf diese Weise entsteht in Garten und Terrasse ein rundum harmonisches Gesamtbild. Praktisch: alle DecoCoat Pflanzkübel sind mit einem intelligenten Bewässerungssystem und Wasserstandsanzeige ausgestattet, sodass alles, was darin angepflanzt wird, bestens gedeiht. Und da sie aus recyceltem und witterungsbeständigem Kunststoff hergestellt werden, sehen sie ohne jeglichen Pflegeaufwand jahrelang schön aus. Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

