Internationale Auszeichnung: Haus der Braut & Gentleman by Sabine Kuch Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-21 12:27. Global Wedding Award für Traditionsgeschäft aus Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Fachgeschäft für Hochzeitsmode, gegründet 1968, hat es wieder einmal auf das Siegertreppchen geschafft und wurde jetzt mit dem Global Wedding Award 2024 ausgezeichnet. Inhaberin Sabine Kuch freut sich über die gleich doppelte Auszeichnung als "Best Bespoke Bridal & Groom Fashion Store 2024 - Germany" und den "LUXlife Excellence Award for Alteration Services 2024 - Germany". Die Auszeichnung basiert auf den Bewertungen von KundInnen und einer ausführlichen Recherche der Jury. Neben dem breiten internationalen Sortiment für Braut und Bräutigam wurde insbesondere die hauseigene Atelierleistung gewürdigt, die für eine optimale Anpassung von Kleid und Anzug für die Hochzeit sorgt. Gehen wenn´s am schönsten ist...Nachfolgerin gesucht Diese besondere Auszeichnung nimmt Sabine Kuch zum Anlass sich nach einer Nachfolge für ihr beliebtes Fachgeschäft umzusehen. Dazu Kuch: "Ich ziehe mich jetzt aus persönlichen Gründen aus dem Geschäft zurück und wünsche mir eine Nachfolgerin, die mit viel Herz, Engagement und Kundenorientierung unser preisgekröntes Geschäft weiterführt." Kontakt: Sabine Kuch

Mail: info@haus-der-braut-mg.de Im Haus der Braut & Gentleman, einem modernen und vielfach ausgezeichneten Fachgeschäft im Herzen von Mönchengladbach, finden Hochzeitspaare seit Jahrzehnten ausgewählte Mode von über 50 internationalen Lieferanten. Kontakt

Haus der Braut & Gentleman Mönchengladbach

Sabine Kuch

HIndenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

02161182552

