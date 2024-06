Startseite Strategische Kooperation: Hemmersbach unterstützt Internationalisierung der ParkRaum-Management PRM GmbH mit Ziel der europäisch Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-21 09:25. - Allianz mit Hemmersbach als strategischen Dienstleister markiert wichtigen Schritt für die Internationalisierung der ParkRaum-Management PRM GmbH

- ParkRaum-Management PRM GmbH profitiert von umfangreicher Expertise und weltweiter Infrastruktur von Hemmersbach

- Erste internationale Zielmärkte: Österreich, Schweiz, Polen und Benelux Nürnberg/Erlangen, 18. Juni 2024 - Die ParkRaum-Management PRM GmbH, ein führender Anbieter von Lösungen für die Parkraumbewirtschaftung, gibt ihre strategische Kooperation mit dem international agierenden Service-Delivery-Unternehmen Hemmersbach bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es PRM, seine Dienstleistungen ab sofort auch in Österreich, der Schweiz, Polen und den Benelux-Ländern anzubieten. PRM wird durch die Zusammenarbeit mit Hemmersbach in der Lage sein, die steigende Nachfrage nach effizienten Parkraumlösungen im europäischen Markt zu bedienen und eine marktführende Stellung im europäischen Raum zu erreichen. Der Markt für innovative Konzepte in der Parkraumbewirtschaftung wächst kontinuierlich, da Unternehmen und Kommunen zunehmend auf individualisierte und effiziente Lösungen setzen. Laut einer aktuellen Studie zur Digitalisierung von Parkraumlösungen in Europa spielen Smart Parking-Lösungen eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Verkehrsstaus und Betriebskosten und umfassen unter anderem sensorbasierte Parkleitsysteme, automatisierte Bezahlsysteme und mobile App-Integrationen. PRM hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und bietet seit Jahren maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen an. Hemmersbach bringt seine umfassende weltweite Service-Delivery-Erfahrung aus der Tech-Branche in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 50 internationalen Niederlassungen und ist für seine hohen Service-Standards bekannt. Hemmersbach ist nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 27001:2017 zertifiziert und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit in allen Prozessen. "Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Hemmersbach einen entscheidenden Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie", sagt Klaus Gumpp, neu in der Geschäftsführung der ParkRaum-Management PRM GmbH. "Durch diese Partnerschaft können wir unsere bewährten Lösungen unseren Kunden nun auch international bereitstellen und ihnen den gleichen hohen Standard und die gleiche Servicequalität bieten, die sie von uns in Deutschland gewohnt sind." Über ParkRaum-Management PRM GmbH Die ParkRaum-Management PRM GmbH wurde 2011 in Erlangen gegründet und ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Parkraumbewirtschaftung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Parksystemen spezialisiert, die technische, organisatorische und kaufmännische Dienstleistungen umfassen. Dazu gehören unter anderem fortschrittliche Lösungen zur Kennzeichenerkennung für Off-Street-Parkplätze und Parkhäuser. PRM berät und unterstützt zudem bei der Erstellung zukunftsfähiger Parkkonzepte im Rahmen der Mobilitätswende. Zu den Kunden zählen Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Supermärkte, Kliniken, Freizeit- und Tourismusstandorte sowie Städte und Gemeinden. PRM betreut und bewirtschaftet bundesweit über 340 Parkflächen mit Kennzeichenscannern. Über Hemmersbach Hemmersbach ist ein globaler Servicespezialist für Technologiehersteller und -dienstleister, der alle erforderlichen Dienstleistungen im Lebenszyklus von Technologieprodukten erbringt. Das Unternehmen ist in über 190 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter in 50 Niederlassungen weltweit.

