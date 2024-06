Startseite Hotelbesitzer Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-21 08:49. Hotel Investments AG & REBA IMMOBILIEN AG stärken Marktpräsenz als Hotelbesitzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz Hotelbesitzer: Hotel Investments AG & REBA IMMOBILIEN AG Die Schweizer Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Hotelimmobilien, agiert in Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) als Joint Venture Partner und erweitert ihr Engagement als Hotelbesitzer in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Beide Unternehmen sind bekannt für ihre Expertise im Hotelankauf, der Vermittlung, Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien sowie der Hotelverpachtung. Hotelbesitzer Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG agieren erfolgreich in der Asset-Klasse Hotel, indem sie mit ihren Hotelinvestorenpartnern sowohl Neubauprojekte als auch Bestandsimmobilien erwerben. Durch strategische Investitionen und umfassende Marktkenntnisse setzen die Unternehmen auf bewährte Hotelketten und -gruppen als Betreiber, um die Rentabilität und den Erfolg ihrer Immobilien sicherzustellen. Voraussetzungen und Herausforderungen für Hotelbesitzer Um als Hotelbesitzer erfolgreich zu sein, sind unternehmerisches Denken, Führungsqualitäten und fundierte Kenntnisse im Hotelmanagement unerlässlich. Die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG betonen die Bedeutung von Leidenschaft für Gastfreundschaft und einer ausgeprägten Serviceorientierung. Zudem werden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten genutzt, um Projekte strategisch zu planen und die finanziellen Ressourcen zu optimieren, darunter klassische Bankkredite, Investorenbeteiligungen und staatliche Förderprogramme. Hotelbesitzer als Immobilienexperten Die Verantwortung eines Hotelbesitzers umfasst nicht nur den operativen Betrieb des Hotels, sondern auch die sorgfältige Auswahl und Bewertung der Immobilien. Die REBA IMMOBILIEN AG legt besonderen Wert darauf, potenzielle Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und die Rentabilität ihrer Immobilieninvestitionen zu maximieren. Marketing und Kundenbindung im Fokus Ein erfolgreicher Hotelbesitzer muss sein Hotel effektiv vermarkten und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Die Hotel Investments AG nutzt eine starke Online-Präsenz, Social-Media-Marketing und Gästebewertungen, um ihre Hotels am Markt zu positionieren und die Zielgruppe zu erreichen. Trends und Zukunftsaussichten Die Hotelbranche ist einem ständigen Wandel unterworfen. Die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG beobachten aktuelle Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und veränderte Gästeerwartungen, um ihr Hotelgeschäft zukunftssicher zu gestalten. Kontinuierliche Suche nach Hotelimmobilien Die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG erweitern kontinuierlich ihren Eigenbestand sowie den ihrer Kunden und Partner durch Hotelverpachtung und den Ankauf von Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Beide Unternehmen sind auf der Suche nach weiteren Hotelimmobilien, um ihr Hotelportfolio und das ihrer Partner zu vergrößern.

Für Anfragen oder weitere Informationen stehen die Teams der Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

