Startseite Detachable Notebook: Deutscher Smartphone-Hersteller startet SHIFTbook 2-Crowdfunding Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-21 08:00. Leichter, schneller, stärker! So lauten die Adjektive des ULTRA CORE 7-Detachables des deutschen Herstellers SHIFT. Der modulare Aufbau sorgt für ein schnelles Tauschen von Akku, SSDs oder Display. Falkenberg - Nordhessen, 17.06.2024: Die 2014 gegründete SHIFT GmbH ist bekannt für die faire Herstellung innovativer Smartphones und anderer technologischer Produkte. Mit dem SHIFTbook 2 setzt der deutsche Technologie-Hersteller nun die Serie seiner innovativen und reparierbaren detachable Notebooks fort. Dank des modularen Designkonzeptes und der damit verbundenen einfachen und kostengünstigen Reparaturmöglichkeiten können SHIFT-Produkte - so auch das SHIFTbook 2 - besonders lange genutzt werden und stellen damit eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Geräten dar. Die Performance des SHIFTbook 2 Mit dem SHIFTbook 2 hebt der Hersteller die Performance des SHIFTbooks auf ein neues Level. Leichter, schneller und stärker sind die Adjektive, mit denen die Kundschaft hinsichtlich des neuen Intel ULTRA CORE 7-Gerätes rechnen kann. Das schlanke Design bleibt passgenau zum Vorgänger, wodurch sich beide Geräte-Generationen um hilfreiche Erweiterungen individualisieren und ergänzen lassen. Neben Festplatten-Kapazitäten ab 1 TB, Arbeitsspeicher-Lösungen, die bei 32 GB starten, einem 13,3 Zoll Full-HD-Display u.v.m. macht das Gerät vor allem durch schnell austauschbare Teile wie Akku, SSDs oder Display auf sich aufmerksam. Im Kaufprozess kann zwischen einer Windows 11- und einer aktuellen Linux-Ubuntu-Installation gewählt werden. Designt und entwickelt in Nordhessen, zusammengebaut in der hauseigenen chinesischen Manufaktur und ausgeliefert mit dem für SHIFT üblichen Gerätepfand: Wichtige Charakteristika, die die SHIFT-Community so und nicht anders von ihren Produkten kennt und schätzen gelernt hat. Zubehör-Angebot rund um SHIFTbook 1 und SHIFTbook 2 wird stark erweitert Mit Bumpern, FlexCase, SHIFTkeys und SHIFTpen konnte bereits das SHIFTbook 1 entsprechend ergänzt und erweitert oder sogar im Bundle bestellt werden. SHIFTkeys und SHIFTpen werden zeitgleich zum Erscheinen des SHIFTbook 2 - für März 2025 geplant - in neuen Versionen verfügbar sein. Darüber hinaus ergänzt SHIFT das Zubehör-Angebot rund um die SHIFTbook-Familie um einen SHIFTstand (in Kürze verfügbar) sowie den praktischen SHIFTkeys Stand, der dem Tablet-PC ein echtes Notebook-Feeling verleihen soll. VorbestellerInnen profitieren von attraktivem Frühbucherrabatt Der finale Preis des Tablet-PCs startet voraussichtlich bei 1444 EUR (je nach Konfiguration und gewähltem Zubehör). In der aktuellen Fundingstufe ist das Gerät noch vergünstigt zu haben. Wer also die Fortsetzung der bereits erfolgreich gestarteten SHIFTbook-Produktfamilie frühzeitig unterstützen möchte, kann durch eine zeitnahe Vorbestellung entsprechend Anschaffungskosten einsparen. Alle Informationen zum SHIFTbook 2 und dem angekündigten Zubehör finden sich auf der o?ziellen Webseite des Unternehmens: www.shift.eco/shiftbook-2 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SHIFT GmbH

Herr Samuel Waldeck

Campus 7

34590 Falkenberg

Deutschland fon ..: +4915127075493

web ..: https://shift.eco

email : presse@shiftphones.com Die SHIFT GmbH wurde 2014 vom Designer und Erfinder Carsten Waldeck, seinem Bruder Samuel und deren Vater Rolf gegründet. SHIFT hat sich bewusst aus Crowdfunding-Projekten heraus entwickelt, unabhängig von Investoren oder anderen Geldgebern. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine große Entscheidungsfreiheit bei der Produktentwicklung und ein natürliches Wachstum. Als Hersteller des ersten deutschen Smartphones war SHIFT lange Zeit vor allem für seine SHIFTphones bekannt. Mittlerweile bietet das Unternehmen aus dem nordhessischen Falkenberg auch Produkte aus den Bereichen Notebook und Audio an. Mit dem SHIFTbook, einem detachable Notebook, dem SHIFTsound SP, einem mobilen Bluetooth-Lautsprecher, und dem SHIFTsound BNO, einem hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer, hat SHIFT das modulare und nachhaltige Designkonzept der Smartphones auch auf diese Produkte übertragen. Darüber hinaus ist SHIFT auch Hersteller diverser Zubehörprodukte wie Kabel, Lichterketten mit USB-C-Anschluss oder Ladegeräte. Im Jahr 2024 feiert SHIFT sein 10-jähriges Jubiläum und freut sich auf den Launch seines mittlerweile achten Smartphones, dem SHIFTphone 8, das im Herbst auf den Markt kommen wird. Preisträger für nachhaltige Technik

Die SHIFT GmbH wurde für ihre Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit in der Vergangenheit des Öfteren ausgezeichnet. Zu nennen ist hier u. a. die Verleihung des Goldenen Computers in der Kategorie "Nachhaltige Technik". Auch aus anderen Preisverleihungen, wie dem deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem hessischen Gründerpreis oder auch dem Next Economy Award konnte das Unternehmen in der Vergangenheit als Sieger hervorgehen. SHIFT-Innovation: Gerätepfand

Bereits mit dem 2018 erschienenen SHIFT6m legte das nordhessische Unternehmen ein zusätzliches Gerätepfand für ihre Produkte fest. Auch das Gerätepfand ist eine Maßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Rückgabe nicht mehr benötigter SHIFT-Produkte wird damit vereinfacht und ermöglicht eine Reintegration alter Rohstoffe und Komponenten in die jeweiligen Kreisläufe. Dementsprechend wird auch das SHIFTbook 2 mit einem Gerätepfand ausgeliefert. Elektroschrottpositiv dank wichtiger Kooperationen

Pro Jahr fallen weltweit ca. 62.000.000 Tonnen Elektroschrott an. Laut dem Global E-Waste-Monitor werden von den 62 Mio. Tonnen nicht einmal 22,5 % des globalen Elektromülls offiziell und fachgrecht recycelt, was weitreichende Folgen für Mensch und Natur nach sich zieht. SHIFT unterstützt das Sammeln von defekten Phones in Ländern wie Ghana und Nigeria, in denen es keine geeigneten Recyclinganlagen gibt. Kaputte Geräte landen dadurch nicht mehr auf Mülldeponien, sondern werden an Betriebe weitergeleitet, in denen der Elektroschrott sicher behandelt, zerlegt und verpackt wird. In Recyclinganlagen werden aus den kaputten Altgeräten wertvolle Metalle für die Industrie gewonnen und der Wiederverwertung zugeführt. Gemeinsam mit dem Partner Closing the Loop hat SHIFT bereits 8000 Phones gesammelt und damit verhindert, dass mehr als 431,8 kg Elektronikschrott im Globalen Süden auf giftigen Mülldeponien gelandet sind. SHIFT denkt Kreislaufwirtschaft

Das Leben eines SHIFT-Gerätes dreht sich um vier Pfeiler: Design, Produktion, Nutzung und Rückgabe. Anhand der 13 SHIFT-cycles erklärt das Unternehmen die Auswirkungen dieser Eckpfeiler und über welche Kreisläufe sie miteinander verbunden sind. Es entsteht eine Verflechtung von Leitprinzipien, Werten und Handlungsmustern, bei denen jeder Punkt gleichermaßen zu einem wertschätzenden und nachhaltigen Umgang mit mobilen Endgeräten beiträgt. Pressekontakt: SHIFT GmbH

