Startseite Louis Vuitton Autoduft Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-20 17:03. Revolutionäre Duftbaum für Luxusautos : Der neue HOMBRE von Miami Breeze Der Hersteller von hochwertigen Autopflegeprodukten für Luxusautos, vor allem bekannt für seinen Auto-Innenreiniger und Cockpit-Spray mit echtem Neuwagenduft, startet nun mit dem nächsten Knaller durch. Miami Breeze bietet nun einen neuartigen Duftbaum oder Dufterfrischer an, welcher einfach im Innenraum zum Aufhängen gedacht ist. Nun, das an sich ist noch nicht als revolutionär zu bezeichnen. Miami Breeze wäre jedoch nicht das Unternehmen, das es ist, wenn hier nicht noch einer draufgesetzt würde. Der hängende Auto-Dufterfrischer/Duftbaum überzeugt durch seinen einzigartigen, hochwertigen Parfümduft. Laut den Rezensionen der Kunden riecht dieser Duftbaum nach einem Parfüm des Luxusherstellers Louis Vuitton. Manche Kunden sind so begeistert, dass sie bereits das Gefühl haben, süchtig nach dem ersten Dufterlebnis zu sein. Der neue Miami Breeze Duftbaum mit dem Namen "HOMBRE" scheint junge wie auch ältere Personen, männlich wie auch weiblich, gleichermaßen zu inspirieren. Wer auch das Gefühl von purem Luxus in seinem Auto erleben möchte, kann den Duftbaum/Dufterfrischer im 3er-Pack online direkt auf [www.miami-breeze.de](http://www.miami-breeze.de) für 14,99 Euro bestellen. Duftbaum für Luxusautos (https://miami-breeze.de/) Miami Breeeze Car Care product manufacturer Kontakt

