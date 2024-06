Startseite YOU SKIN gibt 5 Tipps gegen Sonnenbrand Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-20 15:09. Schützen und pflegen Sie Ihre Haut optimal Mit dem Sommer vor der Tür und den heißen Tagen, die uns erwarten, wird der Schutz der Haut vor schädlicher UV-Strahlung immer wichtiger. YOU SKIN, medizinische Kosmetik in München, gibt Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie einen Sonnenbrand vermeiden und Ihre Haut nach dem Sonnenbad pflegen können. Eine umfassende Hautanalyse bei uns kann Ihnen helfen, die optimale Pflege für Ihre individuellen Hautbedürfnisse zu finden. 1. Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden Der wirksamste Schutz vor Sonnenbrand ist das Auftragen einer Sonnencreme mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor (LSF). Achten Sie darauf, die Creme nicht zu dünn aufzutragen und erneuern Sie den Schutz alle drei Stunden und nach dem Baden, auch wenn die Creme als wasserfest gekennzeichnet ist. 2. Linderung bei Sonnenbrand Sollte es dennoch zu einem Sonnenbrand kommen, helfen After-Sun-Lotionen, Aloe Vera, kühlende Gels und feuchte Umschläge. Diese Produkte helfen, die Haut zu beruhigen und Entzündungen zu reduzieren. Besonders wirksam sind Produkte mit Inhaltsstoffen wie Panthenol oder Bisabolol, die neben der Kühlung auch die Regeneration der Haut fördern. Bei starken Schmerzen können auch Schmerzmittel wie Ibuprofen helfen, die Beschwerden zu lindern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die verbrannte Haut, bis sie vollständig abgeheilt ist. Eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege verhindert das Austrocknen der Haut und unterstützt den Heilungsprozess. 3. Behandlung bei schwerem Sonnenbrand Bei schwerem Sonnenbrand können kurzfristig Glukokortikoide lokal angewendet werden. Bei Blasenbildung empfehlen wir Umschläge mit antiseptischen Zusätzen, um eine Sekundärinfektion zu vermeiden. Unmittelbar nach extremer Sonnenexposition können ASS oder Vitamin C eingenommen werden, um Entzündungen zu lindern. 4. Feuchtigkeitsspendende Pflege nach dem Sonnenbaden Nach dem Sonnenbaden benötigt die Haut intensive Feuchtigkeitspflege. Feuchtigkeitsspendende Cremes helfen, die Haut zu regenerieren und Trockenheit vorzubeugen. Unsere speziellen Gesichtsbehandlungen (https://you-skin.de/gesichtsbehandlung/) bei YOU SKIN bieten Ihrer Haut genau die Pflege, die sie nach einem langen Tag in der Sonne benötigt. 4. Feuchtigkeitsspendende Pflege nach dem Sonnenbaden Nach dem Sonnenbaden benötigt die Haut intensive Feuchtigkeitspflege. Feuchtigkeitsspendende Cremes helfen, die Haut zu regenerieren und Trockenheit vorzubeugen. Unsere speziellen Gesichtsbehandlungen bei YOU SKIN (https://you-skin.de/) bieten Ihrer Haut genau die Pflege, die sie nach einem langen Tag in der Sonne benötigt. 5. Ausreichend trinken Nicht nur die Haut, sondern auch der gesamte Körper braucht nach einem Sonnenbrand viel Flüssigkeit. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken, um die Haut von innen heraus zu unterstützen. Optimaler Hautschutz bei YOU SKIN Um Ihre Haut bestmöglich zu schützen und zu pflegen, bieten wir bei YOU SKIN eine Vielzahl von Behandlungen an, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Unsere Hautanalyse (https://you-skin.de/hautanalyse/) hilft Ihnen, Ihren Hauttyp zu bestimmen und die passende Pflege zu finden. Für eine tiefe Regeneration und Strahlkraft Ihrer Haut empfehlen wir unser Fruchtsaäurepeeling (https://you-skin.de/fruchtsaeurepeeling/) und unsere individuellen Gesichtsbehandlungen. Zusätzlich zu unseren umfangreichen Hautpflegebehandlungen bietet YOU SKIN auch dauerhafte Haarentfernung (https://you-skin.de/dauerhafte-haarentfernung/) an. Mit modernster Technologie sorgen wir dafür, dass unerwünschte Haare schonend und effektiv entfernt werden. Unsere Behandlungsmethoden sind individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und versprechen langanhaltende Ergebnisse. Wir möchten, dass Sie sich bei uns jederzeit rundum wohlfühlen können. Mit viel Geduld und Empathie widmen wir uns deshalb Ihren Bedürfnissen und nehmen uns viel Zeit für ausführliche Beratungsgespräche. Dabei gehen wir nicht nur vertrauensvoll auf Ihre Wünsche ein, sondern informieren Sie darüber hinaus auch ganz in Ruhe über die für Sie optimalen Behandlungsoptionen. Firmenkontakt

