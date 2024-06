Startseite Sabert launcht recycelbares und multifunktionales Tray2Go Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-20 12:38. Neue praktische und nachhaltige Lösung verpackt ansprechend Mit Tray2Go hat die Sabert Corporation Europe eine vollständig recycelbare Verpackungslösung für Sushi, andere gekühlte To-Go-Produkte, Süßwaren und Backwaren auf den Markt gebracht. Besonders clever: Der innovative, passgenaue und feste Click-Lock-Deckel rastet sicher ein und bietet einen hervorragenden Produktschutz bei Transport und Auslieferung der Lebensmittel. Zudem ermöglicht sein Einhandverschluss eine effizientere Zubereitung im Herstellungsprozess. "Unser neues multifunktionales und vielseitiges Tray2Go-Sortiment ist praktisch in der Anwendung und zeichnet sich durch ein robustes und langlebiges doppelwandiges Schalendesign aus, das mit einem innovativen, sicher sitzenden Click-Lock-Deckel verbunden ist", sagt Gisele Nonnweiler, Marketing Manager bei Sabert Europe. Das Tray2Go-Sortiment wird aus nachhaltigen Materialien hergestellt und ist vollständig recycelbar. Die in Großbritannien hergestellten Kartonböden bestehen aus FSC®-zertifiziertem Material, während die Deckel in unserem Werk in Belgien aus rPET hergestellt werden und mindestens zu 50 Prozent aus recyceltem Material bestehen."

Für gekühlte Speisen zum Mitnehmen, insbesondere Sushi, sowie Süß- und Backwaren ist das Tray2Go ideal. Es ist in sechs Standardgrößen erhältlich, aber es sind auch individuelle Größen möglich. Das multifunktionale und vielseitige Tray2Go-Sortiment ist praktisch in der Anwendung und zeichnet sich durch eine robuste und langlebige doppelwandige Schale aus, die eine effiziente Verschachtelung ermöglicht. Dies erleichtert ein sicheres Stapeln, während gleichzeitig eine hervorragende Produktsichtbarkeit durch die niedrigen Kartonwände gewährleistet wird. Das Tray2Go ist in Schwarz, in der bedruckten Zen-Version und in individuell wählbaren Farben ab Juli erhältlich. Innen ist die Schale mit PE-Lack und auf einer Seite mit einer GR-Beschichtung für zusätzliche Öl- und Fettbeständigkeit versehen. Der vertiefte (auf Füßen stehende) Boden bietet außerdem zusätzlichen Schutz vor nassen Förderbändern und Fertigungsprozessen und ermöglicht zugleich eine hervorragende "Nestfähigkeit". Neben der verbesserten Funktionalität zeichnen sich die Füße auch durch ein hochwertiges Design aus. "Tray2Go ist eine praktische, neue und nachhaltige Lösung, um gekühlten Food-to-Go-Produkte wie Sushi, Süßwaren und Backwaren zu präsentieren. Zudem ermöglicht das Design eine einfache Verwendung bei der Zubereitung von Speisen", sagt Gisele Nonnweiler. "Getreu unserem Slogan: 'Sabert lässt Lebensmittel großartig aussehen', sorgt Tray2Go für eine aufmerksamkeitsstarke Regalpräsenz und eine erstklassige Produktpräsentation. Wir sind ein agiles PR-Studio für Content, Public Relations und Social Media in Köln-Ehrenfeld. Unser Herz schlägt für kreatives Storytelling und überzeugendes Content Marketing. Das macht uns besonders: Wir sind drei PR-Expertinnen mit langjähriger Erfahrung und Expertise. Unsere Kunden schätzen unsere persönliche Beratung und Betreuung. Das Portfolio von Konfetti Kommunikation? Ist genauso bunt und vielseitig wie wir! Wichtig ist uns dabei eine wertschätzende und agile Zusammenarbeit. Genauso wie eine durchdachte Kommunikation, die Sinn macht und überzeugt. Kontakt

