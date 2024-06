Startseite CyberLink präsentiert mit Intel® auf der Computex 2024 neue generative KI-Funktionen lokal auf dem Desktop Pressetext verfasst von OfficePM am Do, 2024-06-20 12:23. Taipei, Taiwan — 04. Juni 2024 — CyberLink Corp. (5203.TW) gibt die Veröffentlichung von KI Magic Designer bekannt, der ersten generative KI-Funktion, die Edge Computing nutzt. Das Tool kann, abgestimmt auf die Ansprüche von Business-Nutzern, schnell eine Vielzahl von Marketinginhalten wie Bilder, Texte und Vorlagen aus Text-Prompts erstellen. Die Funktion wird in die Software Promeo integriert, dem Programm für Online-Handel und Digital Marketing, mit dem Anwender effizient mit nur einer Plattform Marketinginhalte erstellen können. CyberLink und Intel® zeigen auf der Computex 2024 vom 4. Juni bis 7. Juni gemeinsam die Software Promeo und das Videobearbeitungsprogramm PowerDirector 365. Diese Kooperation nutzt die leistungsstarken Verarbeitungsfähigkeiten des Intel® Core™ Ultra, um generative KI-Funktionen lokal auf dem Desktop zu demonstrieren. Vincent Lin, President of Digital Media Business bei CyberLink, kommentiert: „Wir freuen uns, durch unsere Zusammenarbeit mit Intel® zu zeigen, wie Software optimale KI-Performance auf Hardware erreichen kann, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Der KI Magic Designer nutzt die KI-Beschleunigung von KI-PCs voll aus und bietet eine On-Premise-Lösung für Unternehmen, die besonders hohe Datenschutzanforderungen haben. Im Zuge unserer Partnerschaft werden wir auch künftig innovative generative KI-Anwendungen entwickeln, die Nutzern einen Anreiz bieten, ihre Geräte im Zeitalter der KI-PCs aufzurüsten.“ Außerdem veröffentlicht CyberLink heute die neueste Version von PowerDirector 365 mit vielen Updates. Darunter die signifikante Optimierung der Unterstützung für Intel® OpenVINO™, mit dieser der Nutzer zwischen energieeffizienten und leistungssteigernden Modi wechseln kann. So können eine hohe Flexibilität und größere Arbeitsleistung erreicht werden. Zum Beispiel verbessert das Tool „KI-Objekteffekte“ in PowerDirector 365 bei Verwendung der mit Intel® Core™ Ultra ausgestatteten Neural Processing Unit (NPU) nicht nur die Effizienz, sondern reduziert auch den Stromverbrauch signifikant. Abonnenten von PowerDirector 365 können ab dem 13. Juni über den CyberLink Application Manager ein Update durchführen, neue Nutzer können mit dem Kauf von PowerDirector 365 die neuen Funktionen nutzen. Die Zusammenarbeit zwischen CyberLink und Intel® zeigt die Anwendung von KI-PC-Edge-Computing und unterstreicht die Bestrebungen beider Partner bei der Erforschung und Entwicklung der besten KI-Softwarelösungen. Mit der Einführung des Promeo KI Magic Designers begrüßt CyberLink als unabhängiger Softwareanbieter (ISV) für Intel® die neue Ära der praktischen KI-PC-Anwendungen. ___________ Über CyberLink

CyberLink Corp. (5203.TW) wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie. CyberLink deckt die Anforderungen der Konsum-, Geschäfts- und Bildungsmärkte mit einem breiten Sortiment von Lösungen ab, die die Erstellung digitaler Inhalte, Multimedia-Wiedergabe, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, mobile Anwendungen und die Gesichtserkennung von KI umfassen. CyberLink hat mehrere hundert Millionen Exemplare seiner Multimedia-Software und Apps ausgeliefert, darunter den preisgekrönten PowerDirector, PhotoDirector und PowerDVD. Nach jahrelanger Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat CyberLink die FaceMe® Facial Recognition Engine entwickelt. FaceMe® basiert auf tiefgreifenden Lernalgorithmen und bietet die zuverlässige, hochpräzise und Echtzeit-Gesichtserkennung, die für AIoT-Anwendungen wie Smart Retail, Smart Security, Smart City und Smart Home von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Informationen zu CyberLink auf der offiziellen Website unter de.cyberlink.com CyberLink Social Media:

