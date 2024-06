Startseite Fehlende Zähne mitversichern? Mit der UKV noch bis 31. Juli 2024 möglich Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-06-20 12:12. UKV ZahnPrivat Premium selbst bei angeratener Behandlung noch abschließbar Ottobrunn b. München, 20. Juni 2024 - Sie haben ein, zwei oder drei fehlende Zähne und Sie planen bereits, diese Lücken zu schließen? Die Kosten dafür können sich auf mehrere tausend Euro belaufen und die Finanzierung kann eine Herausforderung sein. Die unabhängige Vergleichsplattform Test-Zahnzusatzversicherung.de (https://www.test-zahnzusatzversicherung.de)hat die ideale Lösung für Sie: Schließen Sie eine Zahnzusatzversicherung für fehlende Zähne ab - mit der UKV noch bis 31. Juli 2024 möglich. Zahntarif UKV "ZahnPrivat Premium" - der ideale Tarif für Ihren Zahnersatz

Der Spezialmakler für Zahnzusatzversicherungen mit langjähriger Expertise in diesem Bereich präsentiert Ihnen den außergewöhnlichen Zahntarif "ZahnPrivat Premium" der UKV Versicherung. Dieser Tarif bietet Ihnen die exklusive Möglichkeit, bis zu drei fehlende Zähne zu versichern - sogar wenn bereits Implantate oder Brücken geplant sind und die Behandlung bereits angeraten ist. Wichtige Frist: Abschluss bis 31. Juli 2024 Leider wird dieser einzigartige Tarif "UKV ZahnPrivat Premium" zum 31. Juli 2024 geschlossen. Dies bedeutet, er kann nicht mehr neu abgeschlossen werden. Bis dahin haben Sie jedoch die einmalige Chance, von den umfassenden Leistungen dieses Tarifs zu profitieren.

Spezialmakler für Zahnversicherungen rät jetzt zum Abschluss "Durch eine Absicherung mit dem UKV ZahnPrivat Premium Tarif können Sie sicher sein, dass 90% Ihrer Kosten für Zahnersatz und Zahnbehandlungen übernommen werden. Egal ob es sich um Kronen, Brücken oder Implantate handelt, Ihre finanzielle Belastung wird erheblich reduziert. Auch wenn die gesetzliche Krankenkasse nichts übernimmt, steht Ihnen die UKV zur Seite und trägt 90% Ihrer Gesamtkosten", erklärt Konrad Dießl, Geschäftsführer der Online VersicherungsVergleich GmbH. "Der Tarif wurde bei Stiftung Warentest in der Ausgabe Juni 2023 mit der Note 1,0, also mit "sehr gut" bewertet. Das unterstützt unsere eigenen positiven Erfahrungen mit der UKV - die Prozesse laufen aus unserer Sicht stets reibungslos für unsere Versicherungskunden. Leider wird der Tarif zum 31. Juli 2024 geschlossen. Lassen Sie sich also die letzte Chance für einen Neuabschluss dieses Premium-Tarifs nicht entgehen", betont der Versicherungsexperte Konrad Dießl. Einzigartige Leistungen des Tarifs "ZahnPrivat Premium" im Detail

Mit dem Tarif UKV ZahnPrivat Premium können Sie bis zu drei fehlende Zähne versichern. Für jeden fehlenden Zahn wird ein moderater Beitragszuschlag von nur 8,60 Euro erhoben. Ab dem 1. Januar 2025 steht Ihnen für den Ersatz fehlender Zähne ein Erstattungsbetrag von 2.700 Euro zur Verfügung. In den ersten vier Kalenderjahren sind es sogar bis zu 8.100 Euro. Diese großzügige Leistung sorgt für finanzielle Sicherheit und eine hochwertige zahnmedizinische Versorgung - ohne Wenn und Aber! Also auch dann, wenn das Schließen der Lücke bereits geplant wurde oder schon ein Heil- und Kostenplan vorliegt.

Neben dem Ersatz von Zahnlücken erstattet der Tarif auch 90% der Kosten für alle Zahnbehandlungen und Zahnersatzmaßnahmen. Eine weitere Besonderheit ist die Mitversicherung von Narkoseleistungen. Ob Vollnarkose, Akupunktur, Hypnose, Analgosedierung oder Lachgas-Sedierung - UKV ZahnPrivat Premium erstattet 90% der Kosten. Nutzen Sie den kostenlosen Beratungsservice!

Gerade wenn Sie Fragen zum Ersetzen fehlender Zähne haben oder die Beantwortung der Gesundheitsfragen Ihnen Schwierigkeiten bereitet, bieten Ihnen die Berater von Test-Zahnzusatzversicherung.de ihre über 20-jährige Erfahrung an: "Nutzen Sie unser kostenloses Expertentelefon. Wir besprechen Ihren Fall und nehmen Sie an die Hand", verspricht Konrad Dießl. "Handeln Sie jetzt und sichern Sie sich diese einmalige Chance! Lassen Sie sich von uns beraten, schließen Sie den Tarif UKV ZahnPrivat Premium noch bis zum 31. Juli 2024 ab und profitieren Sie von den hervorragenden Leistungen. Schützen Sie Ihre Zahngesundheit und Ihre Finanzen", ergänzt der langjährige Versicherungsexperte. Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung stehen Ihnen die Mitarbeiter von Test-Zahnzusatzversicherung.de gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie die Versicherungsberater noch heute und finden Sie Ihre optimale Zahnzusatzversicherung. Test-Zahnzusatzversicherung.de - Zahnzusatzversicherungen professionell vergleichen

Die Online VersicherungsVergleich GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler aus Ottobrunn im Süden von München und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Versicherungen. Spezialisiert sind die Berater auf Zahnzusatzversicherungen. Auf dem umfänglichen und unabhängigen Online-Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de können Nutzer über 300 Zahnzusatzversicherungen kostenfrei miteinander vergleichen und den individuell auf ihren Zahnstatus passenden Tarif abschließen. Dabei werden sämtliche Versicherungsleistungen aus den Bereichen Zahnbehandlung und Zahnersatz in Betracht gezogen. Die Berater legen Wert auf eine langfristige Betreuung ihrer Kunden. Sie bieten eine kostenfreie und unverbindliche telefonische Beratung und unterstützen auch im Leistungsfall. Über den aktuellen Ausbau der Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Zahntechnikern ermöglicht das Unternehmen, auch Zahnarztpraxen, Zahnkliniken und Dentallaboren, sich prominent auf Test-Zahnzusatzversicherung.de zu präsentieren. Firmenkontakt

