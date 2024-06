Optimierung der Arbeitssicherheit bei der Bedienung, Reinigung und Wartung von Tank- und Silofahrzeugen

Die Gewährleistung der Arbeitssicherheit beim Umgang mit Tank- und Silofahrzeugen stellt eine große Herausforderung dar. Im laufenden Betrieb müssen die Fahrzeuge vor allem zur Beladung bestiegen werden, doch auch bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten geraten die Beschäftigten immer wieder in Gefahrensituationen. Durch den Einsatz geeigneter technischer Lösungen können diese Einsätze deutlich sicherer gestaltet werden. KRAUSE bietet hierfür neben standardisierten Lösungen aus dem KRAUSE-Programm auch individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Sonderlösungen an.

Gefährdungen bei der Beladung und Probenahme

Bei der Befüllung von Tankwagen besteht ein erhebliches Absturzrisiko. Die serienmäßig an den Fahrzeugen angebrachten einseitigen Laufstege mit hochklappbaren Geländern erleichtern zwar den Aufstieg, können aber nicht den erforderlichen Rundumschutz gegen Absturz beim Öffnen der Domdeckel bieten. KRAUSE Tankwagenleitern werden an den zu erreichenden Fahrzeugraum herangefahren. Die Höhe kann über eine leichtgängige Zahnstange und Kurbel flexibel an das jeweilige Fahrzeug angepasst werden. Nach Betätigung der Bremsen kann die Leiter mit beidseitigem Handlauf erklommen werden. Oben angekommen kann die Leiterplattform verlassen und das Fahrzeug bestiegen werden. Der Arbeitsbereich wird von einem großen, freitragenden Geländerkorb umgeben, der in runder oder eckiger Ausführung lieferbar ist. Nach dem Andocken der Befüllvorrichtung kann der Fahrer den Gefahrenbereich ergonomisch und sicher verlassen.

Die Tankwagenleitern sind trotz ihrer Größe problemlos zu transportieren und mit Kunststoff- oder Vollgummibereifung erhältlich. Durch die weit auskragende Plattform ist kein Unterfahren der Fahrzeuge notwendig, was auch den Einsatz an Silo- und Kesselwagen auf Schienen ermöglicht.

Herausforderungen bei der Reinigung und Wartung

Zur Innen- und Außenreinigung von Tankwagen müssen Fahrer oder Spediteure die Fahrzeuge regelmäßig betreten. Nasse Oberflächen, Schmierstoffe oder Reinigungsmittel erhöhen dabei die Rutsch- und Sturzgefahr erheblich. Besonders geeignet sind hier Ausführungen mit rutschhemmenden Standplattformen aus Gitterrost R13. Tankwagenleitern mit hoher Rutschhemmung reduzieren die Sturzgefahr beim Betreten und Verlassen des Tankwagens auch bei nassen oder öligen Bedingungen.

Bei der Wartung von Tank- und Silofahrzeugen besteht ein hohes Sturz- und Stolperrisiko. Mechanische Arbeiten in der Höhe erfordern stabile und sichere Arbeitsbedingungen, die durch Tankwagenleitern gewährleistet werden. Außerdem müssen Werkzeuge und Ersatzteile sicher zum und vom Arbeitsplatz transportiert werden.

Tankwagenleitern erhöhen die Arbeitssicherheit, was sich auch auf die Ausfallquote der Mitarbeiter auswirkt. Sie reduzieren die Standzeiten und machen die Fahrzeuge damit wirtschaftlicher. Die Lieferung erfolgt in vorgefertigten Baugruppen, so dass sie schnell montiert und einsatzbereit sind.

Individuelle Sonderlösungen

Neben den Standardprodukten, die in vielen Situationen ausreichend für mehr Arbeitssicherheit sorgen, bietet KRAUSE auch maßgeschneiderte Lösungen an, die speziell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Das können spezielle fahrbare Zugänge mit Treppenaufstieg, abgehängte unterfahrbare Arbeitsbühnen mit ausgeklügeltem Sicherheitskonzept oder schienengeführte Systeme sein. Klappbare Treppenelemente, abnehmbare Geländer und die Integration in bestehende Strukturen individualisieren diese Sonderlösungen speziell auf die Bedürfnisse der Kunden.

In einer fundierten Analyse vor Ort werden die Anforderungen genau erfasst und dokumentiert. Durch Transparenz und permanenten Austausch werden Auftraggeber von Anfang an in die Planung einbezogen. Die Sonderlösungen können mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie stabileren Plattformen und erweiterten Absturzsicherungen ausgestattet werden. Strom-, Luft- und Versorgungsanschlüsse sind bei Bedarf installierbar. Auf Wunsch sind Teile der Konstruktion darüber hinaus farbig pulverbeschichtet realisierbar. Die individuelle Anpassung stellt sicher, dass die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort optimal berücksichtigt werden.

Investitionen in die Arbeitssicherheit zahlen sich immer aus

Die Arbeitssicherheit beim Bedienen, Reinigen und Warten von Tank- und Silofahrzeugen kann durch den Einsatz von KRAUSE-Produkten erheblich verbessert werden. Die mobilen Leitern und maßgeschneiderten Sonderlösungen bieten Flexibilität und hohe Sicherheitsstandards, die den speziellen Anforderungen dieser Arbeitsbereiche gerecht werden. Insbesondere die unterschiedlichen Rutschhemmungsklassen der Tritt- und Standflächen sind ein entscheidender Faktor zur Vermeidung von Unfällen.

Regelmäßige Schulungen zum sicheren Umgang mit Steigtechnik sind empfehlenswert, um ein höchstmögliches Maß an Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Durch den gezielten Einsatz der KRAUSE-Produkte kann die Sicherheit und Effizienz bei Arbeiten an Nutzfahrzeugen erheblich gesteigert werden.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 - 0

http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

https://www.team-digital.de