Startseite Kosten der EAC Zertifizierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-19 15:04. Die Kosten der EAC Zertifizierung setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen / AC Inorms GmbH Die Kosten der EAC Zertifizierung (https://ac-inorms.com/eac-zertifikat) setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen: den Vorschriften der Technischen Richtlinien der EAWU Staaten, der Anzahl der benötigten Prüfungen, der Konstruktion und Zusammensetzung der Produkte, sowie ob alle erforderlichen Quelldokumente in der richtigen Sprache vorhanden sind. Weiterhin muss geklärt werden, wie groß der Umfang der zu überprüfenden Produkte ist und ob zusätzliche Prüfungen notwendig sind (Inspektionen, Audits oder Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems im Unternehmen). Dabei wird auf Anzahl, Konstruktion und Zusammensetzung der Produkte geachtet. In den Technischen Regelwerken der EAWU Staaten ist eindeutig definiert, welche Produktgruppen nach welchen Verfahren zertifiziert werden. Nachfolgend sind beispielhaft die zu veranschlagenden Kosten an den Technischen Regelwerken für Maschinen und Anlagen, Niederspannungsanlagen, elektromagnetische Verträglichkeit, Produkte der Leichtindustrie u.a. aufgeführt. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei um Orientierungspreise handelt. Die Kosten für die EAC Zertifizierung (https://ac-inorms.com/blog-eac-zertifizierung/kosten-der-eac-zertifizier...) müssen im Einzelfälle individuell für jedes Produkt berechnet werden. Letztendlich ist die Produktart für Kosten der Zertifizierung entscheidend. Komplizierte technische Produkte wie zum Beispiel Produktionsanlagen sind viel teurerer in Zertifizierung als einfache Produkte wie zum Beispiel Textilien oder Schuhe. Audit der Produktionsstätte: Durch die Vorschriften der Technischen Regelwerken der EAWU Staaten wird für bestimmte Produktarten ein Audit der Produktionswerke des Herstellers vorgeschrieben. Zertifizierung erfolgt durch ein Audit der Produktionsstätte. Die Kosten des Audits umfassen Reisekosten, Unterbringungskosten und Tagessätze der Experten. Inspektionskontrolle: Die Inspektionskontrollen werden für bestimmten Produktgruppen und Technischen Regelwerken gesetzlich vorgeschrieben. Inspektionskontrolle ist nur für Zertifikate vorgeschrieben und stellt eine Voraussetzung für die Verlängerung des Zertifikats. Jährliche Kosten der Inspektionskontrolle liegen im Schnitt bei ca. 20% bis 40% der Zertifizierungskosten. Maschinen und Anlagen (TR ZU 010/2011) Die Kosten der EAC Zertifizierung und EAC Kennzeichnung (https://ac-inorms.com/eac-kennzeichen-russland-eawu) gemäß des TR ZU 010/2011 betragen im Schnitt 5.000 EUR bis 7.000 EUR. Der Preis der Zertifizierung ist vom Umfang der Dokumente und von der Anzahl der Prüfungen abhängig. Die Prüfungsprozesse werden durch die Vorschriften des Technischen Regelwerks TR ZU 010/2011 festgelegt. Elektrotechnik (TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011) Die Kosten der EAC Zertifizierung gemäß TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011 liegen im Schnitt zwischen 5.000 EUR und 7.000 EUR. Der Preis der Zertifizierung ist auf die einzelnen Produkte bezogen und vom Umfang der Dokumente und von der Anzahl der Prüfungen abhängig. Diese werden durch die Regelungen der Technischen Richtlinien TR ZU 004/2011 und 020/2011 festgelegt. Für die Bestätigung der Konformität muss ein Audit durchgeführt werden oder einzelne Musterprodukte an ein in der EAWU Staaten ansässiges und durch die zuständigen Behörden akkreditiertes Prüflabor gesendet werden. Nach der Durchführung von allen notwendigen Prüfungen wird ein Prüfprotokoll ausgestellt, auf dessen Basis die Zertifizierung erfolgt. Bekleidung und Schuhe (TR ZU 017/2011) Bei diesem Technischen Regelwerk, das hauptsächlich Bekleidung und Schuhe umfasst, sind mehrere Konformitätsbewertungsverfahren vorgesehen: Für Bekleidung der ersten Schicht (z.B. T-Shirts, Unterhemden, Unterhosen) - EAC Zertifikat

Für Bekleidung der zweiten Schicht (z.B. Pullover, Röcke, Hosen) - EAC Deklaration

Für Bekleidung der dritten Schicht (z.B. Jacken oder Mäntel) - EAC Deklaration (https://ac-inorms.com/eac-deklaration) Die Kosten der EAC Zertifizierung gemäß des TR ZU 017/2011 betragen im Schnitt 3.000 EUR bis 5.000 EUR. Die Kosten der EAC Deklarierung gemäß des TR ZU 017/2011 liegen durchschnittlich zwischen 1.500 EUR und 2.500 EUR. Die genauen Kosten der EAC Konformitätsbewertung ergeben sich aus der Anzahl der notwendigen Prüfungen, die von der Zusammensetzung der Produkte abhängig ist. Sicherheit von Druckgeräte (TR ZU 032/2013) Die Kosten der EAC Zertifizierung gemäß des TR ZU 032/2013 betragen durchschnittlich 7.000 EUR bis 9.000 EUR. Die genauen Kosten der EAC Konformitätsbewertung ergeben sich aus der Anzahl der notwendigen Prüfungen. Die Bestätigung der EAC Konformität gemäß den Vorschriften des Technischen Regelwerks TR ZU 032/2013 erfolgt durch ein Audit. Ein Audit wird von einem Spezialisten des Prüfungslabors durchgeführt. ATEX Ausrüstungen (TR ZU 012/2011) Der EAC Konformitätsbewertung gemäß den Anforderungen des Technisches Regelwerk des TR ZU 012/2011 kostet Hersteller 7.000 EUR bis 12.000 EUR und erfolgt auf Basis eines Audits. Es ist wichtig zu wissen, dass einzelnen Produktarten gleichzeitig gemäß mehreren Technischen Regelwerken zertifizierungspflichtig sein können. So zum Beispiel, kann eine Anlage gleichzeitig gemäß TR ZU 010/2011 - Sicherheit von Maschinen und Anlagen und TR ZU 032/2013 - Sicherheit von Druckgeräten zertifizierungspflichtig sein. Dauer und Gültigkeit der EAC Zertifizierung Die Erstellungszeit für ein EAC Zertifikat variiert je nach Produktart sehr stark. In den meisten Fällen werden für die Erstellung des EAC Zertifikats nach Einreichen aller notwendigen Dokumente 35 bis 50 Arbeitstage benötigt. Ein EAC Zertifikat kann vertragsbezogen oder serienproduktionsbezogen ausgestellt werden. Bei der vertragsbezogenen Zertifizierung handelt es sich um Lieferungen, bei denen auf Basis eines Vertrages eine bestimmte Liefermenge vereinbart wurde. Die Kosten der vertragsbezogenen Zertifizierung sind in der Regel 10% bis 15% niedriger als die serienproduktionsbezogenen Zertifizierungen. Bei der serienproduktionsbezogenen EAC Zertifizierung kann eine beliebige Menge innerhalb der EAC Zertifizierungszeit geliefert werden. Die Gültigkeitsdauer dieser EAC Zertifikate ist unterschiedlich geregelt. So können die EAC Konformitätsbestätigungen für einen Zeitraum von 1 bis 5 Jahre ausgestellt werden, wobei die einmaligen Kosten identisch sind. Der Unterschied liegt bei den längeren Zertifizierungsperioden in den zusätzlichen jährlichen Zahlungen für technische Inspektionen. Inspektionskontrolle für die EAC Zertifizierung Die Inspektionskontrolle ist ein wichtiger Bestandteil der EAC Zertifizierung, die jährliche Inspektion ist eine obligatorische Maßnahme für bestimmte Produktarten wie zum Beispiel Maschinen oder Anlagen, die durch die TR ZU/EAWU Richtlinien zertifizierungspflichtig sind. Je nach Produktgruppe und Sicherheitsanforderungen werden die Produkte unterschiedlichen Prüfungen unterzogen. Für einige Produktgruppen ist eine Dokumentenprüfung ausreichend, für andere Produktgruppen ist ein Produktionsaudit vorgeschrieben. Für bestimmte Produktgruppen ist gemäß den TR EAWU Vorschriften nach der erfolgreichen EAC Zulassung (https://ac-inorms.com/blog-eac-zertifizierung/eac-zulassung-russland-eaw...) eine regelmäßige Überwachung der Qualität von Produkten notwendig. Dabei wird überprüft, ob das Produkt ordnungsgemäß mit der EAC Kennzeichnung markiert ist und ob das Produkt weiterhin den Sicherheitsanforderungen der Richtlinien entspricht. Die Überwachung der Qualität erfolgt in Form einer Inspektionskontrolle. Die Inspektion ist eine systematische EAC Konformitätsbestätigung und bildet die Grundlage zur Aufrechterhaltung des Zulassungsdokuments. Unterlagen für EAC Zertifizierung Für die EAC Zertifizierung werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Produktbeschreibung

Sicherheitsanalyse

Zolltarifnummer

Prüfprotokolle

Technischer Pass

Bedienungsanleitung

Technische Zeichnung

Technische Datenblätter

Zertifikate wie z.B. CE, ISO, DIN, EAC, GOST oder CB Es können auch weitere Unterlagen benötigt werden. Dies hängt sowohl von der Produktart ab. Unsere Dienstleistungen Wir bieten für unsere Kunden folgende Dienstleistungen an: Durchführung der EAC Zertifizierung und EAC Deklarierung für Russland

Durchführung der EAC Zertifizierung und EAC Deklarierung für Kasachstan

Durchführung der EAC Zertifizierung und EAC Deklarierung für Weißrussland

Beratung für EAC Kennzeichnung von diversen Produktgruppen in EAWU Staaten

Beratung für EAC Zertifizierung und EAC Deklarierung für Russland und EAWU Staaten Für weitere Informationen, Fragen und Anregungen bezüglich der EAC Zertifizierung, TR Zertifizierung und GOST Zertifizierung stehen wir Ihnen gern telefonisch und persönlich zur Verfügung. Das Unternehmen AC Inorms GmbH ist Ihr qualifizierter Ansprechpartner für die Abwicklung aller Arten von EAC Zulassungen für den Export in die EAWU Staaten. Für unsere Kunden erstellen wir alle notwendigen Exportunterlagen und bieten eine professionelle Beratung bei allen Exportfragen. Zudem erledigen wir sämtliche Normierungsaufgaben, wie zum Beispiel EAC Zertifizierung für die EAWU Teilnehmerstaaten. Kontakt

AC Inorms GmbH

Lisa Gösser

Nobel Straße 3/5

41189 Mönchengladbach

+4921619904970

+4921619904979

