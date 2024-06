Startseite brainwork® startet: Innovatives Beratungsunternehmen revolutioniert Unternehmenswachstum Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-19 14:23. Bonn, 19. Juni 2024 - Heute freut sich brainwork®, die offizielle Einführung seiner Marke

bekannt zu geben. Mit dem bewährten und wirksamen brainwork-konzept© setzt das

Unternehmen neue Maßstäbe in der Unternehmensberatung. Der Fokus liegt auf der Umsetzung und Beratung für Firmen mit einer Größe von 5 bis 50 Mitarbeitenden. Das Herzstück von brainwork® ist das einzigartige brainwork-konzept©. Dieses Konzept basiert auf erprobten Methoden und Strategien, die gezielt auf die

Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind. Durch die

Kombination von Kreativität, Analyse, Fortschritt, Entwicklung und Umsetzung bietet

brainwork® maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Ziele effektiv zu

erreichen und nachhaltig zu wachsen. Ein wesentliches Merkmal von brainwork® ist der starke Fokus auf

die Umsetzung. Während viele Beratungsunternehmen lediglich Empfehlungen

aussprechen, begleitet brainwork® seine Kunden durch den gesamten

Implementierungsprozess. Von der ersten Analyse bis hin zur finalen Umsetzung stellt

brainwork® sicher, dass alle Maßnahmen effektiv und nachhaltig realisiert werden. Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen brainwork® richtet sich speziell

an Unternehmen mit 5 bis 50 Mitarbeitenden. Diese Zielgruppe profitiert von der individuellen

Betreuung und den praxisnahen Lösungen, die genau auf ihre spezifischen

Herausforderungen und Ziele abgestimmt sind. Die Expertise von brainwork® hilft diesen

Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren, Marktchancen zu nutzen und ihr volles Potenzial

auszuschöpfen. Neu und einzigartig bei brainwork® ist der Zugang zu fertigen Leistungspaketen. Diese Pakete bieten eine klare Struktur und sind sofort einsatzbereit, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die Kunden können aus

verschiedenen Leistungspaketen wählen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind -

von der Digitalisierung über Prozessoptimierung bis hin zur Marktexpansion. brainwork® ist ein innovatives Beratungsunternehmen, das sich auf die

Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat. Mit dem

bewährten brainwork-konzept© und einem starken Fokus auf Umsetzung bietet brainwork®

maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Ziele zu erreichen und

nachhaltig zu wachsen. Eine weitere stabile Säule ist die Integration von KI. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.bnwk.de oder

kontaktieren Sie uns direkt Unser Pressekontakt lautet: brainwork® Otto-Kühne-Platz 4, 53173 Bonn info@bnwk.de Telefon: +49228 504697-21 brainwork®

erkennen. beraten. umsetzen. Kontakt

brainwork®

Thomas Kläser

Otto-Kühne-Platz 4

53173 Bonn

022850469721

www.bnwk.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten