Startseite Lunartec Dimmbare CCT-LED-Steckerleuchte mit Steckdose Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-19 11:36. flexibles Licht zum Lesen oder Arbeiten - und die Steckdose bleibt frei - Durchgeschleifte Schutzkontakt-Steckdose, bis 3.680 Watt belastbar

- LED-Leuchtmittel mit 4,5 Watt Leistung

- Stufenlos dimmbare CCT-LED für tageslichtweißes, weißes und warmweißes Licht

- 1x USB-A- und 1x USB-C-Ladeport, bis zu 15 Watt Leistung

- Multifunktions-Touch-Taste: für Ein-/Ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur Lesen mit perfekt ausgerichtetem Licht: Dank des flexiblen Schwanenhalses lässt sich das Licht nach Wunsch und Bedarf ausrichten. Der Lichtkegel erhellt dann z.B. die abendliche Lektüre. Oder man nutzt die CCT-LED-Steckdosenleuchte (https://www.pearl.de/mtrkw-12363-cct-led-steckdosenleuchten-mit-durchges...) von Lunartec (https://www.pearl.de/ar-2-31.shtml) für angenehmes Arbeiten. Licht individuell steuern: Mit der Touchtaste lässt sich das Licht stufenlos dimmen und die gewünschte Farbtemperatur einstellen. Vom angenehm warmweißen Leselicht bis zum tageslichtweißen Arbeitslicht. Auch mobile Geräte werden aufgeladen: Über die integrierten USB-C- und USB-A-Buchsen werden zum Beispiel Smartphones oder Tablet-PCs mit Energie versorgt. So ist das Mobilgerät immer griffbereit und morgens wieder aufgeladen. Keine Steckdose blockieren: Dank der durchgeschleiften 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose werden Radiowecker oder andere Geräte auch bei eingesteckter Leseleuchte weiter mit Strom versorgt. - LED-Bett- und Leseleuchte mit USB-Ladestation

- Stufenlos dimmbare Helligkeit: bis zu 430 Lumen / 4,5 Watt

- Einstellbare Farbtemperatur dank CCT-LED: 3000 / 4000 / 6000 K (warmweiß bis tageslichtweiß)

- Durchgeschleifte 230-Volt-Schutzkontaktsteckdose, bis zu 3.680 Watt belastbar

- USB-C-Ausgang: 5 Volt, 2,1 A / 10,5 Watt

- USB-A-Ausgang: 5 Volt, 2,1 A / 10,5 Watt

- Gesamtleistung beider USB-Ladeports: max. 5 Volt, 2,4 A / 12 Watt

- Einfache Bedienung über Touchtaste: für ein/aus, Helligkeit und Farbtemperatur

- Flexibler Schwanenhals zum individuellen Ausrichten des Lichts

- Farbe: schwarz

- Stromversorgung: 230 Volt (Steckdosengerät mit Schutzkontaktstecker)

- Maße: 44 x 23 x 4,5 cm, Gewicht: 210 g

- LED-Steckerleuchte inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107427128 Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8567-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8567-3319.shtml Auch als günstiges 2er-Pack:

Lunartec 2er-Set Dimmbare CCT-LED-Steckerleuchten mit Steckdose, schwarz (https://www.pearl.de/a-ZX8573-3319.shtml) Version in weiß:

Lunartec Dimmbare CCT-LED-Steckerleuchte mit Steckdose, USB-A/C-Port, weiß (https://www.pearl.de/a-ZX8568-3319.shtml) -EAN: 4022107427135 Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8568-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8568-3319.shtml 2er-Pack:

Lunartec 2er-Set Dimmbare CCT-LED-Steckerleuchten mit Steckdose, weiß (https://www.pearl.de/a-ZX8574-3319.shtml) Magenta-Link: PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

