Startseite Der Sommer ist da! Tischdeko-Ideen und Mustertische für Ihre Sommerparty! Pressetext verfasst von Tischdeko-online am Di, 2024-06-18 17:35. Beginnen Sie mit einer leichten, luftigen Tischdecke in Weiß oder zarten Pastelltönen, die den perfekten Hintergrund für Ihre sommerliche Tischdekoration bildet. Ergänzen Sie dies mit bunten, floralen Servietten, die den Charme eines blühenden Gartens auf Ihren Tisch zaubern. Verwenden Sie Serviettenringe in Muschelform oder mit maritimen Motiven, um das Meeresfeeling zu unterstreichen. Deko-Artikel wie kleine Holzboote, Sanddollars und Seesterne verstreuen Sie auf dem Tisch, um eine entspannte Strandatmosphäre zu schaffen. Kleine Glasvasen mit frischen, duftenden Sommerblumen wie Lavendel, Gänseblümchen oder Sonnenblumen setzen farbenfrohe Akzente und verbreiten einen herrlichen Duft. Kerzen und Windlichter sind essenziell, um die lauen Sommerabende in ein warmes, einladendes Licht zu tauchen. Wählen Sie Kerzen in sommerlichen Farben wie Türkis, Koralle oder Sonnengelb und platzieren Sie sie in hübschen Laternen oder Windlichtern aus Glas. Diese können Sie mit Sand und kleinen Muscheln füllen, um die Dekoration zu vervollständigen und das Thema Meer und Strand aufzugreifen. https://www.tischdeko-online.de/info/Sommertische.html Mit diesen sorgfältig ausgewählten Elementen zaubern Sie eine harmonische und erfrischende Sommerstimmung, die Ihre Gäste begeistern wird. Jeder wird sich wie an einem idyllischen Küstenort fühlen, während die Kombination aus Sonnenlicht, frischer Luft und dekorativen Highlights ein unvergessliches Ambiente schafft. So wird Ihre Sommerparty nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch zu einem wahren Genuss. Anhang Größe Segelboot,_Jacht,_Sommertisch,_Tischdeko_mediterran_(1).JPG 295.69 KB Liegestuht´l,_sommertisch,_sommerdeko_(5).JPG 261.93 KB Sonnenblume,_sommerdeko,_sommertisch,_gelb_(6).JPG 308.28 KB