Unvergessliches Abenteuer Kenia-Safari: Masai Mara Safari bringt Entspannung in der Wildnis

Im hektischen Alltag sehnt man sich oft nach einer Auszeit, einem Abenteuer, das den Kopf frei macht und neue Energie spendet. Ein Urlaub in der Natur bietet die perfekte Gelegenheit, der Hektik des Lebens zu entfliehen und zu sich selbst zu finden. Kenia ist dafür das ideale Reiseziel. Mit seiner atemberaubenden Tierwelt, den weiten Savannen und malerischen Küsten ist Kenia ein Land, das Abenteuer und Erholung auf einzigartige Weise verbindet. Kenias berühmte Masai Mara, eines der tierreichsten Schutzgebiete der Welt, lockt mit spektakulären Tierbeobachtungen und unvergesslichen Landschaften. Eine Kenia Safari in die Masai Mara bedeutet, in das Herz Afrikas einzutauchen, wo die Natur noch wild und ursprünglich ist. Besonders verlockend ist eine Flugsafari in die Masai Mara, die Komfort und Abenteuer perfekt miteinander verbindet. Solche Masai Mara Safaris findet man am besten bei absoluten Kenia-Spezialisten wie dem Spezialreiseportal kenia-safari.de, deren Safaris es Reisenden ermöglichen, das Beste, was Kenia zu bieten hat, hautnah zu erleben.

Komfort im Camp auf der Kenia-Safari und Abenteuerfeeling auf der Masai Mara Safari

So geht es zum Beispiel auf der viertägigen „Masai Mara Pur Flugsafari im Oloshaiki Camp“ direkt von der Küste Kenias oder von Nairobi aus in das berühmte Schutzgebiet, wo unzählige Tierarten in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet werden können. Diese Masai Mara Safari verspricht spannende Begegnungen mit den Big Five - Elefant, Löwe, Nashorn, Leopard und Büffel - sowie eine komfortable Unterkunft und erstklassigen Service. Drei Nächte im charmanten Oloshaiki Camp bieten die perfekte Balance zwischen luxuriösem Aufenthalt und authentischem Safarierlebnis. Ein kurzer Flug bringt die Teilnehmer der Masai Mara Safari direkt in den Nationalpark, wo sie bereits von den erfahrenen und lizenzierten Safari-Guides des Camps erwartet werden. Schon die Fahrt zum Camp bietet erste Wildbeobachtungen auf dieser Masai Mara Safari. Die weiten Savannen beeindrucken durch ihre hohe Tierdichte und so ist es nicht ungewöhnlich, bereits auf dem Weg zur Unterkunft Giraffen, Zebras, Antilopen oder Elefanten zu begegnen. Gegen Mittag erreichen die Teilnehmer der Masai Mara Safari das Camp, wo sie herzlich begrüßt und zu ihren Safarizelten geführt werden. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Erholungspause beginnt am späten Nachmittag die erste ausgedehnte Pirschfahrt. Der Tag endet mit einem Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer.

Naturerlebnisse am frühen Morgen der Kenia-Safari: Der Zauber der Masai Mara Safari

Am zweiten Tag brechen die Teilnehmer der Masai Mara Safari nach dem Frühstück zu zwei Pirschfahrten auf, eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Die Masai Mara ist bekannt für ihre hohe Raubtierpopulation und ihre beeindruckenden Tierherden, besonders während der großen Migration von Juli bis September, wenn Millionen von Gnus, Zebras und anderen Huftieren die Savanne durchqueren. Der dritte Tag bietet die Möglichkeit zu einer ganztägigen Pirschfahrt, bei der das Mittagessen als Picknick im Busch serviert wird. Die Fahrt durch die weiten Ebenen der Masai Mara bietet zahlreiche Gelegenheiten, Elefantenherden, Giraffen, Geparden und viele andere Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Das Picknick in der afrikanischen Steppe wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am vierten und letzten Tag der Safari steht eine letzte Frühpirsch auf dem Programm. Mit etwas Glück können die Teilnehmer der Masai Mara Safari das morgendliche Jagdverhalten der Löwen beobachten. Nach dem Frühstück geht es zur Landebahn für den Rückflug an die Küste oder nach Nairobi. Nach der Landung werden die Kenia-Reisenden in ihr Hotel gebracht, wo sie die Eindrücke der aufregenden Safari noch lange nachwirken lassen können.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari.de/masai-mara-safari.htm

Kurzprofil:

Das kompetente Team von kenia-safari.de ist seit über 30 Jahren in der Vermittlung und Organisation von Safaris in Kenia tätig. Alle Mitarbeiter waren bereits viele Male vor Ort in Kenia. Daher haben sie langjährige Landeskenntnisse und detaillierte Ortskenntnisse. Auf diese Weise ist das Team in der Lage, für die Kundinnen und Kunden Safaris zusammenzustellen, die den individuellen Bedürfnissen jeweils am besten gerecht werden. Um eine kompetente Rundum-Betreuung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, halten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kenia-Safari-Spezialisten zudem stets über aktuelle Entwicklungen in der Reisebranche auf dem Laufenden.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha