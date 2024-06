Startseite Viessmann Österreich macht sich stark für Dekarbonisierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 17:36. Klimafreundliches Heizen mithilfe von Viessmann Wärmepumpen Die energiesparenden Wärmepumpen von Viessmann Österreich (https://www.viessmann.at/) tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Viessmann Wärmepumpen (https://www.viessmann.at/de/wissen/technologie-und-systeme/waermepumpe.h...) sind einerseits sehr energiesparend und andererseits perfekt kombinierbar mit handelsüblichen PV-Anlagen (Photovoltaikanlagen). So kann eine CO2-Einsparung von bis zu 100 Prozent erreicht werden. Generell sind sämtliche Energie- und Klimasysteme von Viessmann Österreich hervorragend mit erneuerbaren Energien (Gas, Kohle und Öl) kombinierbar. Vor diesem Hintergrund leistet Viessmann Österreich einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz und zur Dekarbonisierung. Die weltweiten Klimaschutzziele sind Viessmann Österreich ein großes Anliegen. Als nachhaltiges Traditionsunternehmen treibt Viessmann als Teil der Carrier Global Corporation den Fortschritt in Sachen energiesparender und klimafreundlicher Heiztechnik stetig voran. Über Viessmann Climate Solutions 1917 als Heiztechnikhersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die NutzerInnen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit fuhrender Anbieter intelligenter Klima- und Energielosungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter www.viessmann-climatesolutions.com. Kontakt

