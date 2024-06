Startseite Wann ergibt eine Wallet wirklich Sinn? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 15:51. Neue ProCampaign Loyalty Karte für das iOS- und Android-Wallet für nachhaltige Kundenbindung Digitale Wallets als Alternative zur physischen Brieftasche bieten zahlreiche Vorteile. Primär entlasten sie das durch Kundenkarten, Dokumente und Bargeld beschwerte Portemonnaie. Da Konsumierende heute selten ohne Smartphone das Haus verlassen, entfällt mit der Wallet auch das Schulterzucken an der Kasse, wenn die Bonuskarte fehlt. Sie wartet digital auf ihren Einsatz - Punkte sammeln und Payment inklusive. Der Kundennutzen liegt also auf der Hand. Doch welche Features machen Wallets für Handelsunternehmen sinnvoll? Und wie können Marketers von den erhobenen User-Daten profitieren?

Diesen Fragen gingen die Bremer Datenschutzexperten von Consultix auf den Grund und stellen aktuell mit "Wallet for ProCampaign" die erste sichere, DSGVO-konforme und an einen Marketing-Hub angebundene Lösung vor. Go Green - Go Digital Mit einer Wallet gewinnen Firmen eine umweltfreundliche und nachhaltige Lösung zur Kundenbindung, denn die Plastikkarte, die Geldbörsen verstopft und parallel Post- und Papiermüll verursacht, wird so obsolet. Für Marketingverantwortliche steigert die Implementierung allerdings nur dann die Effizienz in der Zielgruppenansprache, wenn im Backend ein Loyalty-Programm angeschlossen ist. Die digitale Anmeldung zu Kundenbindungsprogrammen in Kombination mit der Wallet bringt Tempo und Pluspunkte im CO²-Scoring. Dazu kommen digitalisierte Loyalty-Prozesse, mehr Customer Engagement durch leichteres Handling und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards in der digitalen Datenübertragung. Bequeme Nutzung und einfache Verwaltung Digitale Karten sollten sich problemlos in der iOS Wallet App auf dem iPhone, der Apple Watch oder via Playstore auf dem Android speichern lassen. Dies ermöglicht Endkunden jederzeit und überall einen schnellen und unkomplizierten Zugriff. Für die Verwaltung der Karte zählen Bequemlichkeit und Transparenz als Maxime. Dazu gehört eine klare Übersicht aller Transaktionen und die Benachrichtigung über Aktualisierungen und Umsätze in Echtzeit. Höchste Sicherheit und Datenschutz Überall, wo personifizierte Daten liegen, gilt: Die Sicherheit der Kundendaten genießt oberste Priorität. Daher müssen Karteninformationen in der Wallet App durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt sein. Zusätzliche fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Face ID, Touch ID oder ein Gerätepasscode verhindern Zugriffe durch Unbefugte. Nahtlose Integration und exklusive Angebote Eine ideale Karte sollte sich perfekt in das Apple- und Android-Ökosystem integrieren, während Kund*innen von exklusiven Coupons und Angeboten profitieren - direkt im Wallet verfügbar und per Push auf dem Homescreen der Nutzer angezeigt. All in one-Lösung Ein Tool, das Loyalty-Programme mit Wallet-Funktionalitäten kombiniert, und variable Anpassungen zulässt, hat Consultix für seinen Marketing-Hub ProCampaign entwickelt. Mit der Lösung verknüpft der SaaS-Anbieter POS, Digital Sales, Bonifizierung und Rabattaktionen erstmalig automatisiert. "Mit der Einführung der digitalen Karte für das iOS- und Android-Wallet geben wir Konsumentinnen und Konsumenten eine moderne, sichere und umweltfreundliche Lösung an die Hand", beschreibt Jörn Bittner, Senior Consultant für ProCampaign die Produkteinführung. "Dieses Tool erfüllt, wie es eben in der ProCampaign-DNA verankert ist, die höchsten Standards in Sachen Datensicherheit und Data Governance." Über ProCampaign

ProCampaign ist die sichere Customer Data Plattform der Consultix GmbH mit Sitz in Bremen. Die Digital-Marketing-Software trägt als einzige Lösung am Markt das Europäische Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe und ist damit die Antwort auf die DSGVO in Deutschland sowie auf die GDPR aller EU-Mitgliedsstaaten. Namhafte international agierende Unternehmen, exemplarisch aus den Branchen Hospitality, Retail, Food und Fashion, betreuen mit diesem plattformbasierten Produkt für Kundenkommunikation und -Management sowie Kampagnenführung und Loyalty Management weit über 100 Millionen Kundenprofile in mehr als 50 Ländern. Mehr unter: www.procampaign.de Firmenkontakt

Consultix GmbH

Jörn Bittner

Wachstraße 17-24

28195 Bremen

+49 421 333 88 0

https://www.consultix.de/ Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Rebecca Hollmann

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

+49 40 413 096 23

