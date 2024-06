Startseite Red Dot Award für 8000er Baureihe von NIVONA Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 10:29. Liebe zum Detail und Leidenschaft für Qualität zahlen sich aus Die beiden Kaffeevollautomaten der NIVO 8000er Serie von NIVONA haben die international hochkarätig besetzte Jury des Red Dot Design Award überzeugt. Das klare Design der Geräte, entworfen von den Industriedesignern des Regensburger Studios FORMATES, und die zukunftsweisende Technik sind Argumente für die Auszeichnung und bestärken Nivona darin, bei der Weiterentwicklung der Vollautomaten den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. 2024 werden die Kaffeevollautomaten in Jahrbüchern, online und in Museen weltweit zu sehen sein, unter anderem in der Ausstellung des Red Dot Design Museums in Essen, einem der renommiertesten Designmuseen mit der weltweit größten Ausstellung zeitgenössischen Designs.

Peter Wildner, Gründer und Geschäftsführer von Nivona, freut sich: Wir sind sehr stolz darauf, dass die Jury des Red Dot Design Awards erneut eine unserer Kaffeeautomaten ausgezeichnet hat. Diese und alle weiteren Auszeichnungen zeigen, dass wir die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten verstehen und in neue Geräte umsetzen, die überzeugen. Weiterentwickelte Brüheinheit RomaticaPlus und neues Aromaprofil harmonic

Die neu entwickelte Brüheinheit der Nivona 8000er Serie sorgt für noch mehr Geschmack und Effizienz bei der Kaffeezubereitung und Reinigung. So verspricht sie noch mehr Aromaextraktion aus den Bohnen. Dabei unterstützt das Aroma Balance System Kaffeegenießerinnen und -genießer mit fünf voreingestellten Brühprofilen, um den vollen Geschmack der verschiedenen Röstungen für unterschiedlichste Geschmäcker zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere mit dem neuen Aromaprofil harmonic brüht die 8000er Serie den Kaffee so auf, dass unabhängig von der Kaffeebohne immer ein ausgewogener Geschmack entsteht.

Auch in puncto Hygiene, einem wichtigen Argument für den deutschen Verbraucher, ist die neue Technologie anderen Systemen voraus. Öffnungen, in denen sich Kaffeerückstände ablagern können, wurden eliminiert und die Brühgruppe lässt sich leichter herausnehmen und wieder einsetzen. Ein Kaffeevollautomat, zahlreiche Möglichkeiten

Über das übersichtliche 3,5" TFT-Farbdisplay und die One-Touch-Funktion können Verbraucherinnen und Verbraucher intuitiv und einfach auf alle Funktionen des Kaffeevollautomaten zugreifen. Sechs verschiedene voreingestellte Kaffeespezialitäten können per Drehregler ausgewählt werden - für unkomplizierten Genuss im Handumdrehen: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Milchkaffee und Latte Macchiato - alle einstellbar in Stärke (fünf Stufen), Menge (20 ml bis 240 ml), Temperatur (drei Stufen) und Aromaprofil. Mit dem Cappuccino Connaisseur ist es sogar möglich, je nach Wunsch zuerst den Kaffee oder die Milch in die Tasse laufen zu lassen. Der Mahlgrad kann individuell eingestellt werden und für gemahlenen Kaffee steht ein Pulverfach zur Verfügung. Der integrierte Speicher bietet zudem Platz für neun eigene Kaffeevariationen, zusätzlich zu den acht Rezeptvorschlägen, die ab Werk vorprogrammiert sind. Eine Live-Programmierung vor dem Kaffeebezug - auch von zwei Tassen hintereinander - ist selbstverständlich bei allen Rezepten möglich. Heißes Wasser für Tee kann die Maschine ebenso auf Knopfdruck liefern wie aufgeschäumte Milch für Kakao. Dazu kann der Milchaufschäumer über einen Schlauch die Lieblingsmilch oder Milchalternative direkt aus der Packung ansaugen. Komfortable Extras und hochwertige Bauteile

Neben Geschmack, Funktionalität und innovativer Technik runden besondere Ausstattungsmerkmale das Gesamtpaket der NIVO 8000er Serie ab. So ist der Kaffeeauslauf beleuchtet und höhenverstellbar, damit auch große Latte Macchiato-Gläser unter den Auslauf passen. Die Geräte sind Bluetooth-fähig und alle Einstellungen am Gerät können auch über die Nivona App vorgenommen werden. Diese ist sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte verfügbar und erleichtert die individuellen Voreinstellungen nochmals erheblich. Weitere neue Extras wie der bürstenlose Motor, das Planetengetriebe und das keramikfreie Mehrwegeventil sorgen für zuverlässigen Kaffeegenuss. Das Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl ist besonders leise. Produktdaten

-Abmessungen: Breite 240 mm, Höhe 340 mm, Länge 480 mm, Gewicht 12 kg

-Wassertank: 1,8 Liter, abnehmbar

-Bohnenbehälter: für 250 g Kaffeebohnen

-Technik: Max. Leistungsaufnahme: 1.465 Watt, ECO-Modus, Pumpendruck bis 15 bar Die hochwertigen Produkte von Nivona sind ausschließlich im Fachhandel erhältlich. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg legt großen Wert auf individuelle Beratung. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Nivona NIVO 8103 in Titan: 1.249 Euro

Nivona NIVO 8101 in Matt Schwarz: 1.199 Euro Unter dem Motto "Kaffeegenuss in bester Qualität" steht NIVONA für Produkte mit einem besonderen Konzept, die ausschließlich im Fachhandel erhältlich sind. Der Spezialist für Kaffeevollautomaten wurde 2005 von Geschäftsführer Peter Wildner und zwei weiteren Partnern gegründet. Auf knapp 2000 Quadratmetern arbeiten im Nürnberger Südwestpark über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 14 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Mehr als 2.500 Händler vertrauen auf die hervorragende Qualität der Automaten und den außergewöhnlich kompetenten Kundenservice von Nivona. Firmenkontakt

Nivona Apparate GmbH

Björn Bischoff

Südwestpark 49

90449 Nürnberg

+49 (0) 911 252663-12

www.nivona.com Pressekontakt

becker döring communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 - 4305214-12

